Groot hartseer ná legendariese Afrikaanse skrywer sterf

Die bekende skrywer Karel Schoeman het die tydelike gegroet om te reis na die geliefde land van die hiernamaals.

Karel (77) is Maandagaand oorlede in die Noorderbloem-aftreeoord in Bloemfontein, waar hy gewoon het.

Die aftreeoord het sy dood bevestig, maar wou nie verder kommentaar lewer nie.

Karel was bekend vir sy roman Na die Geliefde Land, wat veral ’n voorgeskrewe werk op universiteit is.

“Hy was ’n moeilike ou en was as’t ware ’n kluisenaar,” sê prof. Willie Burger, hoof van die departement Afrikaans aan Tukkies.

“Sy karakters was ook altyd randfigure wat gesukkel het om in te pas. Daar was altyd ’n verband tussen hom en sy karakters.”

Volgens Willie het baie van Karel se werke ’n tradisioneel realistiese styl bevat.

“Hy het homself nooit vereenselwig met die sestigers soos Andre P. Brink of Ettiene le Roux nie,” sê Willie. “Al het sy boek Na die Geliefde Land in 1969 verskyn, het hy altyd so na moontlik op die kantlyn en so ver moontlik van die bal af gebly. “

Nie net het 19 romans uit sy pen verskyn nie; hy het ook verskeie geskiedkundige werke opgelewer oor die Afrikaners en veral Bloemfontein.

“Hy het die landskap en sy geskiedenis opgeteken soos wat niemand anders kon nie.”