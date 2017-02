Gr.R-seuntjie van Centurion val hom by skool van klimraam dood

’n Skool in Centurion is in rou gedompel nadat ’n fratsongeluk op ’n klimraam Dinsdag tydens pouse die lewe van ’n gr.R-leerder ten aanskoue van al sy klasmaats geëis het.

Nooddienswerkers was gou op die toneel toe klein Iyaad Noormohamed (6), ’n leerder aan die Al-Asr Educational Institute in Laudium, Centurion, vermoedelik op sy kop van die klimraam val.

Rafiq Mukadam, die skoolhoof, vertel sy sekretaresse het die skoknuus aan Iyaad se ouers oorgedra.

Rafiq vertel kort nadat twee ambulansdienste ontbied is, het Iyaad se pa daar aangekom. Hy sê toe die “fratsongeluk” omstreeks 10:30 tydens die eerste pouse gebeur, was ’n onderwyser naby wat hulp kon ontbied.

Hy sê Iyaad se oë was halfoop en hy was nie heeltemal by sy bewussyn toe hy op die toneel gestabiliseer is nie. “Hulle het alles moontlik vir hom gedoen wat hulle kon,” vertel hy. Hy is egter sowat ’n uur later ingelig Iyaad het dit nie gemaak nie.

Rafiq sê Donderdag sal beraders na die skool kom om Iyaad se getraumatiseerde maats by te staan.

“Dit het pouse gebeur en die onderwysers het almal gehelp om die kinders dadelik klaskamers toe te bring (weg van die toneel), maar dit is vir hulle steeds baie erg. Ek is deurentyd in kontak met Iyaad se ouers. Hulle is nog baie geskok.”