GPF-lid se skietdood: sy angsbevange vrou hoor skote klap, maar sy’s te laat om tot siens te sê

Die vrou van die Nigelse GPF-lid wat die naweek deur ’n rower doodgeskiet is, was net minute te laat om haar man vir oulaas te groet.

Dokters in die Heidelberg-hospitaal het tevergeefs probeer om Johnny Grobler (46) se lewe te red en hy is oorlede net voordat sy vrou, Johanna, by die deur kon inkom.

“Dit is baie moeilik vir ons ma, want sy het haar lewensmaat verloor,” het Brenda, die egpaar se oudste dae ná sy dood aan Huisgenoot vertel.

Johnny en Johanna was die afgelope twee jaar lede van Nigel se plaaslike gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) en het byna elke aand saam patrolliewerk gedoen, volgens Delia Nel, woordvoerder van die GPF.

Hulle was juis Saterdagaand (28 Januarie) aan patrolliediens toe Johnny in die kruisvuur tussen polisie en rowers beland.

“Pasop, hy het ’n geweer,” het ’n polisieman aan Johnny geroep oomblikke voordat ’n verdagte uit ’n boom hom met ’n koeël in die maag gewond het.

Johanna het tydens die skietvoorval net om die hoek van die toneel in die Groblers se voertuig gewag saam met haar GPF-kollega Annetjie Claassens.

Die vroue het angsbevange na die skietery geluister. Annetjie vertel dit was soos iets uit ’n aksiefliek, en toe het die skote skielik opgehou.

Net daarna het hulle oor die tweerigtingradio gehoor ’n GPF-lid is gewond, en oomblikke later het Annetjie se man, Frans, haar gebel en gesê dis Johnny wat gewond is en hy jaag met hom hospitaal toe.

Johanna het dadelik ook hospitaal te gery, maar haar man het sy laaste asem uitgeblaas net voordat sy weer met hom kon praat.

Grobler se twee dogters, Brenda en Belinda, albei in hul twintigs, het aan Huisgenoot gesê die gesin is baie hartseer. Die dogters wou nie veel verder uitwei nie en het die inligting as sensitief beskryf.

Grobler was Saterdagaand saam met ander GPF-patrolleerders en lede van die polisie op die hakke van verdagtes wat pas ’n groep mense van hul selfone en kontant beroof het, toe daar skielik skote begin klap.

Ná die skietery is een verdagte dood gevind en die skieter in die boom is in hegtenis geneem is. ’n Onbekende aantal verdagtes het gevlug het en is steeds op vrye voet.

’n Polisieman is in die arm gewond en ’n omstander in die hand, maar Johnny is kort na sy aankoms by die hospitaal dood verklaar.

Lede van die GPF het Johnny as die held van die dorp beskryf, want hy het sy lewe opgeoffer om sy gemeenskap te beveilig.

Delia het bevestig dat dit die derde skietery in die laaste jaar en half op Nigel is.

“Johnny se dood is so onwerklik. Dit is baie moeilik om dit te verwerk,” het sy bygevoeg.

“Names die GPF wil ons die gemeenskap bedank vir hul omgee in hierdie moeilike tyd. Hy sal gemis word.”

Die begrafnisreëlings sal later bekendgemaak word.