Goeie nuus vir seuntjie van Sundra wat byna verdrink het

Die driejarige seuntjie van Sundra in Mpumalanga wat Sondag byna verdrink het, het geen breinskade opgedoen nie. “Ek is baie bly. Ek sê elke dag dankie hy is hier,” het Mary Mostert, klein Nico se ma, gesê.

Nico het Sondagmiddag amper in sy ouers se swembad verdrink. Mary het uit die kombuis gestap vir beter selfoonontvangs toe sy ’n oproep kry. Toe sy terugkeer, was Nico weg.

Sy is dadelik na die swembad waar hy op die water gedryf het.

’n Buurtwaglid het Mary se noodkreet oor die buurtwagradio gehoor en na die huis gehaas waar hy Nico mond-tot-mond-asemhaling gegee het. Die seuntjie word sedertdien die Life Springs Parklands-hospitaal behandel.

“ ’n Breinskandering het getoon hy het geen breinskade nie,” het Mary Vrydagoggend gesê.

Nico het toe in die hospitaal saam met sy niggie, Nadia Mostert (18), die bordspeletjie Monopoly gespeel. Hy het ook twee karretjies om die tyd mee te verwyl.

Mary sê Nico begin al meer woorde sê. Donderdag het sy vir Nico, ’n groot diereliefhebber, foto’s van diere in ’n tydskrif gewys. “Hy het na ’n bok en sebra gewys en die diere geïdentifiseer,” sê sy.

Mary sê mense oral bid vir hom. “Baie groepe is gestig om vir hom te bid. ’n Vriendin van Kanada en nog een van Dubai het albei groepe begin. Ons waardeer die steun baie,” sê sy.