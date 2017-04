Goeie nuus oor jong perderuiter ná ongeluk

Gigi Lugard (18) is op 9 April ernstig beseer toe haar perd tydens ’n kompetisie in Centurion gestruikel en oor haar gerol het.

Haar suster, Nathalie, was in daardie stadium in Nederland. Sy het sedert 11 April positiewe boodskappe oor Gigi se vordering op Facebook gedeel. Daarin het sy aangedui dat Gigi geleidelik wakker gemaak word en dat sy besig is om stadig weer haar bewussyn te herwin.

Nathalie het op 13 April na Suid-Afrika teruggekeer en het Vrydag die blye nuus gedeel: Gigi, oftewel Giv soos sy na haar verwys, is wakker en sy praat! Boonop is haar verbetering aansienlik beter as wat die verwagting was.

Sy het ook aangedui dat Gigi baie rus nodig het.

Nathalie het terselfdertyd haar en haar gesin se dank uitgespreek vir die geweldige ondersteuning wat hulle deur hierdie moeilike tyd ontvang het. Sy het egter ’n hartstogtelike pleitdooi gelewer dat Gigi die kans gegun moet word om te herstel.

Gigi se pa, Edward, het na haar val aan Huisgenoot gesê sy het drie gekraakte rugwerwels, ’n gebreekte rib en bloeding op die long opgedoen, maar gaan herstel. Sy het ook ’n “bietjie” bloeding op die brein. Gigi is na haar opname in die hospitaal ook in ’n medies geïnduseerde koma geplaas.

Die ongeluk het gebeur toe sy aan streeksuitdunne vir nasionale kampioenskapsbyeenkoms later vanjaar deelgeneem het. Dit was by die Fourways-rysentrum in Centurion gehou.