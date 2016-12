‘God stuur baba’ na kinderlose vrou in die Karoo

’n Kinderlose vrou van ’n plattelandse dorpie in die Karoo het ’n vroeë Kersgeskenk ontvang toe ’n wildvreemde vrou by haar opdaag en ’n papbabatjie in haar arms druk.

“Na soveel miskrame wat ek met leë hande uit die kraamsaal loop, het ek berus by die feit dat ek nie ’n baba beskore sal wees nie,” vertel Sunette*.

“Groot was my verbasing oor God se goedheid toe ’n vrou met ’n baba by my hek opdaag. Haar woorde was ‘Mevrou, God stuur my na jou toe. Vat asseblief my baba en help haar grootmaak’.”

Sunette was uit die veld geslaan, maar het kontaknommers met die vrou uitgeruil indien sy van plan verander. Tog was die ma van die dogtertjie oortuig dat sy die regte keuse maak. Die twee het ’n verklaring by die plaaslike polisiestasie gaan afgelê om te sê dat sy die kind in die sorg van Sunette en haar man plaas.

“Sy het vir my gesê sy was jonk en het ’n fout gemaak en dat die baba beter daaraan toe by my sou wees.”

Sy het dit glo aanvanklik oorweeg om ’n aborsie te kry, maar die baba was al te ver ontwikkel.

Sunette vertel dat sy by welsynsprojekte op die dorp betrokke is en dat die vrou glo deur haar werk in die gemeenskap van haar te hore gekom het.

Die babatjie was ’n maand oud toe sy haar in Oktober gekry het en sedertdien het sy mooi gewig opgetel. “Sy weeg nou al ’n volle ses kilogram! Almal is lief vir haar en dit gaan baie goed met haar.”

Sunette sê die dag toe sy die baba die eerste keer kliniek toe neem en ook daar hoor dat die ma dit oorweeg het om ’n aborsie te kry, het sy hartseer geraak oor die ironie van die lewe. “Daar is so baie vroue wat ’n ma wil word, maar nie kan nie.”

Die baba se biologiese ma bel Sunette van tyd-tot-tyd om te hoor hoe dit met die baba gaan, maar het nog nie weer ’n poging aangewend om haar terug te neem nie. Sunette en haar man is tans in die proses om haar wettig aan te neem.

“Hoe wonderlik om die bondel vreugde hier in die Karoo te mag grootmaak.”

*Skuilnaam