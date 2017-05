‘Giggel’ was ’n ‘snik en stotter’, sê Henri van Breda regspan oor ‘poets-oproep’

Henri van Breda het Woensdag met sy hand teen sy voorkop gesit toe hy na die klankopnames van sy noodoproep op die oggend van 27 Januarie 2015 luister.

Tydens die speel van die klankopnames, altesaam sewe klankgrepe, het hy ook gehuil.

In die noodoproep vra hy dat meer as een ambulans na die toneel moet kom. Hy sê iemand het sy gesin aangeval en dat sy suster nog beweeg.

Janine Philander, die noodlynoperateur wat Henri se oproep daardie oggend geantwoord het, het vandag verder getuig.

Sy beskryf weer Henri se oproep as vreemd. Selfs toe sy reeds met die polisie praat, het sy nog vermoed dit was ’n poets-oproep. Henri was steeds besig met die oproep, wat toe reeds sowat 6 minute geduur het. Philander sê dat inbellers teen hierdie tyd gewoonlik die oproep sou beëindig het.

Luister na die gesprek tussen Henri en Philander.

Onder kruisverhoor stel adv. Pieter Botha (vir Henri) dit aan haar dat sy agterdogtig was omdat Henri kalm gebly en nie op haar geskree het nie. Sy sê as hy op haar geskree het, sou dit die aard van die oproep verander het.

Sy getuig dat sy eers later besef het dis nie ’n poets nie. Dié besef het eers gekom tydens die gesprek wat in die sewende klankgreep gehoor kan word.

Botha dui aan dat Henri nie die oproep wou beëindig nie, want hy was bang hy sou nie weer na die noodoproepsentrum deurkom nie.

Philander getuig dat sy nie Henri se tweede “giggel” gehoor het nie. Botha kap terug. Hy stel dit aan Philander dat Henri met die tweede “giggel” eintlik liggies gesnik en gestotter het.

‘n Emosionele Henri was tranerig en het hom haastig uit die voete gemaak toe die hof vir middagete verdaag.

Hy het vroeër Woensdag gehelp om die klankstelsel in die hof op te stel.