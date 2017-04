Geliefde radiopersoonlikheid van die rak af – kyk net die knoets aan haar vinger

Sedert 2013 hoor ’n mens Lindy Hibbard se strelende stem soggens op Smile 90.4FM as mede-aanbieder van Smile Breakfast saam met Bobby Brown. En wanneer jy op die internet rondsnuffel, kom jy op foto’s van dié treffende jong blondine af.

Maar jammer, sy spog nou met ’n blink ring aan haar trouvinger. Saam met diere en fiksheid is dit nou een van haar gunstelingdinge om oor te praat.

Die Paasnaweek was ’n spesiale tyd vir haar toe Peter Lehto (34), ’n senior PHP-ontwikkelaar by die aanlyn klerewinkel Superbalist, haar die jawoord vra. (Terloops, PHP, wat vir Hypertext Preprocessor staan, is ’n programmeertaal oorspronklik ontwerp vir die skep van webtuistes.)

Hulle het vier jaar en nege maande uitgegaan toe hy haar vir ’n Paasnaweek-wegbreek na die Paarlse gastehuis Cascade Country Manor wegvoer.

“Die Saterdagoggend het ons daarheen gery en tydens ontbyt het hy terloops genoem daar is ’n waterval ’n entjie van die gastehuis af,” vertel Lindy. Sy was baie opgewonde en hulle het gou hul baadjies in die kamer gaan haal (hy natuurlik die ring ook).

Hulle het deur die olyfboorde tot daar gestap en tot haar verbasing was daar ’n tafel vir twee gedek by die waterval met ’n piekniekmandjie en sjampanje byderhand. Die piekniekkombers was bestrooi met roosblare en daar was ’n reusebos van haar gunsteling wit rose.

“Dit was so romanties – ek was geskok. My hande het begin bewe en ek kon nie ophou glimlag nie,” onthou Lindy. Peter het haar met ’n serp geblinddoek. “My hart het in my keel geklop,” vertel sy. Toe hy sê sy mag die blinddoek afhaal, was hy op een knie met die “pragtigste ring” in sy hand.

“Sal jy met my trou?” het hy gevra. En die antwoord was “natuurlik ja”. Sy het verwag dit sal een of ander tyd vanjaar wees, maar dat dit die afgelope naweek was, was ’n goed bewaarde geheim.

Sedertdien beplan sy aan haar volmaakte troue. “Ek sal graag wil hê ons troue moet ons persoonlikhede weerspieël. Klassiek en tradisioneel, maar ook laid back en plat op die aarde. ’n Romantiese omgewing met ’n gesellige atmosfeer en baie dansery!” sê Lindy.

’n Troudatum is nog nie bevestig nie.

Toe sy gevra is oor haar idee van die volmaakte verhouding, sê Lindy: “Julle moet mekaar steun. Jy moet die ander mens regtig bemagtig om alles te wees wat hulle kan wees. Ek dink dit is die belangrikste ding wat jy in die lewe kan hê; iemand wat jou liefhet en steun, iemand by wie jy jouself kan wees. Dit, en jy moet mekaar kan laat lag.”

Lindy het meer as 10 jaar ondervinding in die uitsaaiwese. Sy is weekoggende van sesuur tot negeuur op SmileFM.