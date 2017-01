Gewilde aktrise verwag tweede bondeltjie vreugde

Die aktrise Zooey Deschanel is glo weer swanger, 18 maande nadat sy die lewe aan haar eersteling, Elsie Otter, geskenk het.

Die ster van die fliek 500 Days of Summer, het haar eerste swangerskap stilgehou en tot Elsie se geboorte in Julie 2015 gewag om die babanuus te bevestig, en toe sommer ook aangekondig sy het getrou met haar dogter se pa, Jacob Pechenik.

“Ek’s verheug om te bevestig dat Zooey Deschanel en haar man, Jacob Pechenik, die ouers van ’n pragtige, gesonde babadogtertjie is,” het die aktrise se woordvoerder toe in ’n verklaring aan die media gesê.

Sy en Jacob is in Junie 2015 stilletjies in Texas getroud.

Zooey was voorheen getroud met Ben Gibbard, voorsanger van die groep Death Cab For Cutie. Hulle is in 2011 uitmekaar.

Sy het ná haar dogter se geboorte uit die kollig gebly en nog ’n beroemde mamma, Megan Fox, het haar tydelik vervang in die treffersitkom New Girl.

Megan het ’n farmaseutiese verteenwoordiger gespeel wat die kamer huur waaruit Zoey se karakter, Jess, getrek het nadat sy vir juriepligte moes aanmeld.

Zooey sal waarskynlik hoop dat haar tweede swangerskap, waaroor Us Weekly Donderdag vir die eerste keer berig het, makliker as die eerste een sal wees wat haar kosdrange betref.

Sy het tydens ’n verskyning op die Amerikaanse televisieprogram Jimmy Kimmel Live! in 2015 gekla: “Jy kan nie soesji eet nie. Jy kan nie kaas eet wat lekker smaak nie. Jy kan ’n bietjie koffie drink, maar ek het altyd iets soos vier koppies ’n dag gedrink. En nou kan ek net ’n halwe koppie drink – dis mos lagwekkend!”

– Cover Media