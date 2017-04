Gewilde akteur en sy vrou se liefdesbootjie sink

Die akteur Jesse Williams en sy vrou, Aryn Drake-Lee, is glo op pad skeihof toe.

Die Grey’s Anatomy-akteur en Aryn het verlede week dokumente ingedien om hul huwelik van vyf jaar te beëindig. Dis onduidelik wie dit ingedien het, maar volgens TMZ is die twee op vriendskaplike voet uitmekaar.

Jesse en Aryn het in 2012 getrou en het ’n seun, Maceo, en ’n dogter, Sadie. Die 35-jarige akteur het voor die troue vir Aryn geloof wat hom bystaan deur sy verskillende loopbaanaspirasies.

“Ek was ’n onderwyser toe ek haar ontmoet het, en sy het dus saam met my deur al die verskillende fases van my loopbaan gegaan. Sy het deur dik en dun by my gestaan,” het hy in 2010 aan USA Today gesê. “Ons ken mekaar ten volle.”

En in 2009 het hy sy toekomstige vrou geloof dat sy “selfgemaak” is. “Sy’s haar eie mens,” het hy aan die tydskrif People gesê. “Intelligensie en om jou eie mens te wees, is baie belangrike eienskappe vir my.”

Jesse het verlede jaar die tonge laat klap met sy BET-aanvaardingstoespraak toe hy ’n humanitêre-toekenning ontvang het. Hy’t toe ook net mooi woorde oor Aryn gedeel. “Voor ek begin, wil ek net sê ek het my ouers vanaand saamgebring.

Ek wil hulle bedank dat hulle hier is, en dat hulle my geleer het om te begryp wat aangaan is belangriker as my loopbaan, en dat hulle seker gemaak het ek leer die dinge wat die skole te bang was om vir ons te leer. En ek wil ook my ongelooflike vrou bedank dat sy my lewe verander het.”

Woordvoerders vir die paartjie het nog nie op die egskeidingsgerugte kommentaar gelewer nie.

© Cover Media