Gesogte Veertjies beloon diegene wat die Afrikaanse beiteltjies help slyp

Tydens die jaarlikse ATKV-Mediaveertjies is daar Vrydagaand gefokus op die belangrike rol wat die media in die samelewing speel.

Japie Gouws, besturende direkteur van die ATKV, het die media bedank vir die rol wat hulle speel en die wyse waarop hulle hul beiteltjies (met verwysing na NP van Wyk Louw se bekende gedig) met verantwoordelikheid hanteer.

“Die Afrikaanse mediawêreld, en die ATKV, het oor die jare getoon dat ons verstaan wat NP van Wyk Louw bedoel het. Dit wat die media doen, en dit wat die ATKV doen, slaag die toets wat die huidige tydvak in Suid-Afrika se geskiedenis van ons vereis.

“Maar ons sal ons beiteltjies moet aanhou slyp. Ons sal onsself moet aanhou vergewis, ’n beitel moet kan klip breek as hy ’n beitel wil wees. Dankie dat daar meer waarde uit die beitels spruit en minder skade.

“Vir Afrikaans, vir die media, vir Suid-Afrika is dit noodsaaklik.”

Volgens Japie is die media se taak groter as om net na sirkulasiesyfers, na luister- of kykergetalle te kyk en ook groter as om net in te lig, op te voed en te vermaak.

Vanjaar is daar in die volgende kategorieë meegeding: LEES, LUISTER en KYK.

Digitale bydraes vorm deel van al drie kategorieë.

Die Wenners

LUISTER

Beste aanbieder of onderhoudvoerder van ’n joernaalprogram

Martelize Brink – Oggend op RSG: Yolande Korkie – RSG

Beste insetsel in ’n joernaalprogram

Johan van Lill – RSG Kunstefeesoggend: Die Luxurama – RSG

Beste aanbieder of onderhoudvoerder van ’n nuus- of aktualiteitsprogram

Ivor Price & Anita Visser – Monitor – RSG

Beste insetsel in ’n nuus- of aktualiteitsprogram

Izak du Plessis & Melissa Tighy – Monitor & Spektrum: Lambertsbaai se vissers – RSG

Beste joernaalprogram

Martelize Brink – Seks en jy – RSG



Beste nuus- of aktualiteitsprogram

Suzanne Paxton – Monitor: Aardklopgespreksreeks Alzheimers – RSG

Beste dokumentêre program of programreeks

Christelle van Tonder – Jonk, swart & Afrikaans – RSG

Beste insetsel in ’n opvoedkundige program

Johan van Lill – Ons en die onderwys: Tegnologie in die klaskamer – RSG

Beste teks vir ’n radiodrama of –teater

Martyn le Roux – Dagboek van ’n wurm – RSG

Beste regisseur van ’n radiodrama of –teater

Renske Jacobs – Dagboek van ’n wurm – RSG

Beste aktrise in ’n radiodrama of –teater

June van Merch – Sarah Baartman – RSG

Beste akteur in ’n radiodrama of –teater

Paul Lückhoff – Dagboek van ’n wurm – RSG

Beste aanbieder by ’n gemeenskapsradiostasie

Su-an Müller-Marais – Su-an en so aan – GROOTfm 90.5

Beste aanbieder by ’n kampusradiostasie

Charonike Nel – Rooiwynsondag – PUKfm 93.6

LEES

Beste in-diepte artikel

Willem van der Berg – Laat jou ysterwiele rol (en rol) – Weg

Beste ondersoekende joernalistiek

Suzanne Venter – Gestremdes-skandaal – Rapport



Beste persoonlikheidsprofiel

Hanlie Retief – Apartheid was ’n familiekwaal – Rapport

Beste kunste-artikel

Hanlie Retief – Die vrou in die storie is sy – Rapport

Beste leefstyl-storie

Willem van der Berg – Niemandsland het reënt gekry – Wegry

Beste essay, rubriek of opiniestuk

Ivor Price – 16 Junie 1990: Vakansie in sepia – Beeld, Die Burger & Volksblad

Beste sportartikel

Sophia van Taak – Ruiters van die windjie – Weg

Beste gemeenskaps- of plaaslike koerant

Die Pos/The Post – Redakteur: Keina Swart

Beste kampuskoerant

Die Matie – Redakteur: Eugenie Gregan



KYK

Verhalende genres

Beste draaiboek vir ’n dramareeks of enkeldrama

Louis Pretorius – Die Boekklub

Beste regisseur vir ’n dramareeks of enkeldrama

Quentin Krog – Die Boekklub

Beste dramareeks of enkeldrama

Louis Pretorius & Albert Snyman – Die Boekklub

Beste akteur in ’n dramareeks of enkeldrama

Gérard Rudolf – Vryslag



Beste aktrise in ’n dramareeks of enkeldrama

June van Merch – Die Boekklub

AKTUELE GENRES

Beste aanbieder of onderhoudvoerder van ’n joernaalprogram

Nina Swart – Jou storie met Nina – Via

Beste insetsel in ’n joernaalprogram

Hein Scholtz – Kwêla: Illustreerder Leon se storiemuis – kykNET

Beste joernaalprogram

Leroux Botha & Nina Swart – Flori & Koelsoem se kosse – Via

Beste aanbieder of onderhoudvoerder van ’n nuus- of aktualiteitsprogram

Waldimar Pelser – KN Verslag in gesprek – kykNET

Beste insetsel in ’n aktualiteitsprogram

Alet Wright – Fokus: Amor van der Westhuyzen – Joey Haarhoff se dogter – SABC 2

Beste nuusinsetsel

Ulrich Hendriks – SABC Nuus: Antieke Taal – SABC 2

Beste nuus- of aktualiteitsprogram

Wynand Dreyer & Christelle Parrott – Megaboere: Abraham van Rooyen – kykNET

Beste dokumentêre program of programreeks

Doreen Morris – Driekuns – Via

Beste vermaaklikheidsprogram

Jaco Spies – Raai wat is toegedraai – Via

Beste aanbieder van ’n vermaaklikheidsprogram

Sean-Marco Vorster – Pasella – SABC 2

Die mediawêreld lewer ook jaarliks nuwe, opkomende talent op wat groot belofte vir die toekoms inhou en daarom het die ATKV ook vanjaar ’n opkomende joernalis vir sy/haar bydrae vereer.

Vanjaar se waardige wenner was Cyril Blackburn van Maroela Media.

Die beoordelaars, Elna Rossouw en Wilma de Bruin, is dit eens dat sy onderhoude met mense oor ’n verskeidenheid van onderwerpe getuig van al die kwaliteite wat ’n redakteur in ’n gesoute joernalis soek.

“Hy skryf in die mooiste Afrikaans, het ’n fyn waarnemingsin en kry dit reg dat mense hul harte vir hom oopmaak.”

