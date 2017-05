Gesogte Gautengse seunskool het ‘nagelaat om seksuele misbruik’ aan te meld

Parktown Boys’ High, Johannesburg, het nagelaat om bewerings van seksuele misbruik aan te meld. So sê die Gautengse departement van onderwys. Die departement sal nou bewerings van seksuele misbruik by Parktown Boys’ High ondersoek.

Die departement wil vasstel waarom die skool in gebreke gebly het om die saak aan te meld en wat die omvang van die seksuele misbruik by die skool was, is Maandag in ’n verklaring gesê.



"We need to change the mindset that boys can't get raped." https://t.co/7ROo9l84Fl — 702 (@Radio702) May 8, 2017

Verskeie maande nadat die voorval in November verlede jaar plaasgevind het, het hulle nog geen formele verslag van die skool oor die saak ontvang nie.

“Die departement het eers daarvan bewus geword nadat die saak openbaar geword het. Die nalating van die skool om die ernstige bewerings aan te meld, smaak na ’n poging om dit onder die mat in te vee.”

The Sunday Times het berig meer as 20 leerlinge, van 15 tot 16 jaar oud, het die skool se waterpolo-afrigter van seksuele aanranding beskuldig.

Die bewerings het aan die lig gekom nadat die onderwyser (22), ’n assistent-kosskoolhoof, op kringtelevisie gevang is dat hy na bewering in November verlede jaar ’n 15-jarige seun in die ontspanningsaal van die skool se koshuis betas.

Die voorval het na bewering sowat 25 minute lank geduur, het die voorsitter van die skool se beheerraad, Nicholas Greyling bevestig.

Luister hier na Nicholas se onderhoud met EWN.



Die Gr. 10-leerling se ma is dadelik in kennis gestel en die man is daardie aand in hegtenis geneem. Hy is later op borgtog van R3 000 vrygelaat.

“Enige opvoeder wat aan wangedrag van hierdie aard skuldig bevind word, moet afgedank word, want hulle versaak hul plig om die kinders in hul sorg te beskerm.”

Volgens The Sunday Times het meer as 20 leerders van 15 tot 16 jaar oud, die waterpolo-afrigter van seksuele aanranding beskuldig.

Hy is na bewering in November 2016 as afrigter afgedank ná ’n “voorval”. Hy is ook ‘n voormalige leerling van die skool en word as een van die skool se uitblinker-waterpolospelers beskryf.

Intussen het Panyaza Lesufi, Gauteng se minister van onderwys, sy teleurstelling uitgespreek jeens die skandaal. Hy het gesê die skool se bestuursraad moes dit beter hanteer het.

In teenstelling daarmee het Nicholas gesê dat die inligting inderdaad die dag na die voorval aan die streekskantoor deurgegee is. Dit is egter onseker hoekom dit nie na die minister deurgevoer is nie.

Amptenare van die departement het die skool Maandag besoek. Van die aanbevelings wat gemaak is, is dat daar ‘n omgewing geskep moet word waar leerders enige vorm van misbruik kan aanmeld. Na afloop van die hofsaak sal daar verder gegaan word met moontlike stappe teen die man.

Bronne: news24.com, timeslive.co.za, ewn.co.za