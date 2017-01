Gerrie Nel skuif na AfriForum – wat gaan hy daar doen?

Gerrie Nel, die bekende staatsaanklaer, gaan by die burgerregte-organisasie AfriForum se spesiale privaat vervolgingsorganisasie aansluit, maar hy bly steeds ’n aanklaer in murg en been, sê hy.

Gerrie en die uitvoerende hoof van AfriForum, Kallie Kriel, het vandag (Dinsdag) die media by ’n konferensie toegespreek. Gerrie sal moreoggend in sy nuwe pos begin.

“Dit was ’n moeilike besluit vir my,” sê hy. “Dit was ’n leeftyd van 36 jaar wat ek moes agterlaat, maar ek het nog altyd gevoel ek tree op vir mense wat nie noodwendig ’n stem het nie.”

Volgens Gerrie was dit nie ’n besluit wat hy vinnig geneem het nie.

“Dit was gesprekke wat al meer as ’n jaar aan die gang is. Toe ek hoor van dié geleentheid in die privaat praktyk, het ek gespring om ’n verskil in mense se lewe te maak.

“Ek is opgewonde om hierdie nuwe hoofstuk te begin en ek dink die regstelsel gaan grootliks hierby baat vind.”

Lees ook: Aktiviste vra dat Gerrie Nel die moordsaak teen Poppie se ma, stiefpa hanteer

Die nuwe eenheid gaan spesifiek daarop fokus om sake aan te vat wat die Nasionale Vervolgingsgesag geskrap het.

“Ons is moeg vir korrupsie en belastingbetalers se geld wat gesteel word. Ons wil seker maak die boodskap is duidelik: Geen mens is bo die reg verhewe nie,” sê Kallie.

“Ons wil seker maak die skuldiges word aanspreeklik gehou vir hul dade.”

Gerrie sal as hoof van hierdie privaat vervolgingsorganisasie van AfriForum optree.

Hy was die hoofaanklaer vir die staat teen die lemnaeler Oscar Pistorius en was ook betrokke in die vervolging van die voormalige nasionale polisiehoof Jackie Selebi.

Twitter se reaksie



So much for nationalization…. SA has private healthcare, education, police(armed response) and now prosecutors. #GerrieNel — gavmor (@gavmor) January 31, 2017