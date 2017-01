Gerrie Nel bedank, sluit glo by AfriForum aan: ‘Dis ŉ groot verlies vir ons regstelsel,’ sê Barry Roux

Adv. Gerrie Nel, die staatsaanklaer in die staat se saak teen die Paralimpiese atleet Oscar Pistorius, wat sy meisie op Valentynsdag 2013 deur sy badkamerdeur doodgeskiet het, het sy toga opgehang, maar gaan steeds booswigte vervolg.

Luidens berigte gaan Gerrie Nel, ook bekend as “die bulhond” weens sy uithouvermoë en vegtersgees in strafsake, hom nou by die burgerregte-organisasie AfriForum aansluit.

Kallie Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, het bevestig AfriForum gaan ʼn “spesiale eenheid” tot stand bring. Gerrie gaan hom by dié eenheid aansluit. Nog besonderhede oor die nuwe eenheid sal môre deur AfriForum bekendgemaak word.

“Ons is bekommerd oor selektiewe vervolging van die gereg. Daar is korruptes wat nie deur die staat vervolg word nie. Ons wil seker maak dat geregtigheid geskied,” sê Kallie.

Adv. Barry Roux, Pistorius se regsverteenwoordiger tydens sy hofsaak, sê Gerrie se bedanking is “ ʼn groot verlies vir ons regstelsel”.

“Ek raak hartseer as ʼn goeie en ervare aanklaer bedank,” sê Barry.

Gerrie was die hoofaanklaer vir die staat teen Pistorius. Die lemnaeler dien tronkstraf van ses jaar uit nadat hy Reeva Steenkamp op Valentynsdag 2013 doodgeskiet het. Die staat, wat appèl aangeteken het teen sy vonnis, moet die hofrekord van die vonnisopleggingsverrigtinge teen 2 Maart by die appèlhof indien. Hierna het hulle ses weke om hul betooghoofde in te dien.

Nie net het Gerrie Oscar tronk toe gestuur nie; hy het ook die voormalige nasionale polisiehoof Jackie Selebi en sy korrupte dade aan die lig gebring. Selebi is in Julie 2010 aan korrupsie skuldig bevind en in Augustus daardie jaar tot 15 jaar tronkstraf gevonnis.

Gerrie het destyds die naam “bulhond” gekry vir sy aggressiewe en meedoënlose kruisondervragingstegnieke.

“Gerrie is vreesloos en het onkreukbare integriteit. Hy is baie ambisieus en hou nie van verloor nie.

“Hy is baie uitgeslape,” het adv. Vusi Pikoli, voormalige hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG,) destyds aan Huisgenoot gesê.