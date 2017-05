Geliefde skoolhoof van Pretoria sterf in tragiese fratsongeluk

Leerders van die Laerskool Theresapark in die noorde van Pretoria het vanoggend briefies geskryf vir hul geliefde skoolhoof wat gister in ’n skietongeluk gesterf het.

Willie Bosman, adjunkhoof. sê van diè briefies sal op dr. Willie Hendrickz (59) se begrafnis voorgelees word.

Hendrickz was tuis toe die ongeluk gebeur, sê Bosman.

“Dr. Hendrikcz se een retina het geskeur. Hy het onlangs ’n oogoperasie ondergaan en was tuis, waar hy van die operasie herstel het.

“Die inligting wat ons het, is dat hy besig was om ’n vuurwapen skoon te maak. ’n Skoot het afgegaan en dr. Hendrickz is noodlottig getref.”

Volgens Bosman was Hendrickz die afgelope sowat agt jaar hoof van die skool en baie geliefd onder die kinders.

Hy was nou betrokke by die Suid-Afrikaanse Onderwysunie.

Bosman sê die kinders is vanoggend in die saal van Hendrickz se dood ingelig. Die kleintjies is eers toegespreek.

“Ek het met hulle gepraat en hulle vertel van die nuus wat ons ontvang het. Daarna het ons ’n minuut van stilte gehou waartydens die kinders hande vasgehou het. Die kinders is toe klas toe waar hulle briefies vir dr. Hendrickz geskryf het.

” ’n Predikant het die nuus aan die seniors oorgedra.

“Dit is maar swaar. Ons is getraumatiseer, maar beraders is heeldag by die skool om die kinders te help.”

Hendrickz word oorleef deur sy vrou en twee kinders, ’n seun en ‘n dogter.