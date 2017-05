Geliefde Bolandse egpaar sterf saam in brandende huis

’n Jong getroude paartjie van Wellington is saam dood in hul huis wat gebrand het.

Jacques en Sunita van Dyk is Woensdagoggend in die vroeë oggendure in die badkamer van hul huis op die plaas Oakdene aangetref. Jacques was die bestuurder op die plaas.

Kapt. F.C. van Wyk ’n polisiewoordvoerder sê dit is te vroeg in die ondersoek om te bespiegel wat die brand veroorsaak het. “Die polisie se misdaadondersoekspan is tans op die toneel om dit te bepaal. Niemand word in dié stadium ondersoek nie.”

Hy sê die polisie is om 03:15 van die brand in kennis gestel.

Die nuus het Woensdagoggend blitsvinnig versprei en vriende en familie het in die sosiale media vertel hoe wonderlik die geliefde paartjie was.

Die sanger Herman Kleinhans van die groep TWEE het geskryf: “Stil, broers en susters, daar gaan twee van ons mense verby.

Jacques van Dyk, ek sal jou altyd ag as een van die beste mense wat ek die voorreg gehad het om te ken. Altyd opreg, altyd beleefd. Ek kan nie glo dat jy en Sunita ons verlaat het nie en dis moeilik om te verstaan waarom.

“Dankie vir al die onvergeetlike tye asook vir die herberg wat jy (en toe later julle) vir my en soveel ander geskep het.

“Stuur groete vir Gustav.

“Liefde.”

Hy het aan Huisgenoot gesê hy en Jacques ken mekaar al amper 10 jaar en hy sal hom onthou as iemand wat altyd geglimlag het. “Hy was altyd beleef, vriendelik en goed vir ander.”

Marko Roux het op Facebook geskryf: “’n Verlies vir ‘n hele dorp en gemeenskap! Het nie woorde nie. Het nie baie mense geken was so opgewek en opreg was soos Jacques nie! Sterkte vir Wellington en al hul vriende!”