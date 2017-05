Gebruik jy Uber? Maak met hierdie stappe seker jy is veilig

Ál meer mense maak gebruik van Uber, of dit nou werk toe is of vir ’n gesellige aandjie uit saam met vriende.

Wat die diens soveel makliker en toegankliker maak vir gebruikers, is dat jy jou jou rit met ’n app op jou slimfoon kan reël. Boonop kan jy sien watter roete die bestuurder volg om by jou uit te kom.

Maar ai tog, so goed en gaaf as wat die stelsel kan wees, is daar altyd iewers iemand gereed om op niksvermoedende mense toe te slaan onder die voorwendsel dat hulle die diens verteenwoordig.

Vir die opportunistiese skelm is dit duidelik jy wag op ’n huurmotor. Kort voor lank daag hy – en soms ook sy makkers – op en gee voor hulle is die aangewese Uber-bestuurder.

Onthou, Uber-ritte kan net met die app versoek word. Moet dus nooit ’n rit aanvaar wat deur iemand aangebied word wat “toevallig” in die omgewing is en voorgee hy is jou bestuurder nie.

Waar moontlik, moet jy liefs nie voor ’n gebou staan met jou selfoon in jou hand nie. Dit is veel veiliger om binne-in te wag. Jy kan immers jou bestuurder se vordering op jou slimfoon monitor om te weet wanneer hy opdaag.

Hier is ’n paar belangrike veiligheidswenke wat jy altyd moet toepas wanneer jy dié diens gebruik.

Ken jou bestuurder

Wanneer ’n bestuurder van die diens jou versoek aanvaar, sal jy sy voornaam, ’n foto van hom, die registrasienommer van die motor, die model asook kleur van die motor met een oogopslag sien.

Wanneer iemand dus opdaag om jou op te laai, moet jy nie sommer aanvaar dis die regte persoon nie. Terwyl jy na die motor stap, is dit ’n goeie idee om die registrasienommer na te gaan.

Jy moet ook doodseker maak dis die regte persoon wat jou kom oplaai het deur sy naam te vra nog voor jy in die motor klim. Maak ook seker dat die motor wel die kleur en model is wat deur die app aan jou beskikbaar gestel is.

Ritbesonderhede

Danksy tegnologie word alle ritte deur GPS gemonitor. Jy kan tydens die rit jou eie rit volg en ook die verwagte tyd van aankoms met iemand bevestig. So kan jou vriende en familie weet waar jy is, selfs sonder dat hulle die app nodig het.

App-hulp

Enige navrae wat jy het, word so gou moontlik deur Uber beantwoord. Gaan na die “Help”-afdeling van die app en deel enige kommer of navrae wat jy oor jou rit het.

Luister na jou sesde sintuig

Pleks dat jy net in die motor neerplons, neem kennis van jou omgewing. As jou nekhare begin kriewel en jy begin voel alles is nie pluis nie, maak staat op jou gesonde oordeel. Ontbied in so ’n geval onmiddellik die polisie of ander nooddienste vir bystand.

Moenie persoonlike inligting met jou bestuurder deel nie. Mot hom ook nie jou selfoonnommer gee nie. Die app maak jou sowel as die bestuurder se nommer geheim om privaatheid te beskerm.

Gee terugvoer

Deur terugvoer ná jou rit te gee, help jy die diens verbeter en veiligheid opskerp vir almal wat dit gebruik.