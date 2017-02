Gaan Joost van der Westhuizen se gedenkdiens op televisie uitgesaai word?

Die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen se openbare gedenkdiens sal Vrydag 10 Februarie van 12:00 op Supersport se kanaal 201 uitgesaai word.

Dit kan ook op supersport.com gevolg word. Verrigtings sal om 12:00 op Loftus Versfeld in Pretoria begin, waarna die amptelike gedenkdiens om 12:30 sal begin.

Die gedenkdiens is oop vir die publiek en belangstellendes word aangeraai om vroeg op te daag.

Dit is tans nog nie duidelik of die gedenkdiens ook op die openbare uitsaaier se kanale gebeeldsend gaan word nie, maar die SAUK het aan Huisgenoot genoem dat hulle toestemming by die Van der Westhuizen-familie gevra het.

Joost is Maandagmiddag ná ’n lang stryd teen motorneuronsiekte oorlede. Hy is Saterdagoggend met asemhalingsprobleme na die Life Fourways-hospitaal gehaas, maar dit was glo sy wens om tuis te sterf.

Die gedenkdiens sal tot 15:30 uitgesaai word.