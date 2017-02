Fiela se kind is soek: Is jou seun dalk die nuwe Benjamin Komoetie?

Is jou seun dalk Fiela se kind? Wel, dan moet jy gou spring, want die tyd vir oudisies vir dié rol loop vinnig uit.

Die aktrise Shaleen Surtie Richards gaan binnekort weer op die verhoog te sien wees as Dalene Mathee se legendariese karakter Fiela Komoetie. Maar LeFra Produksies, wat die toneelstuk opvoer, soek nog ’n seun wat Benjamin Komoetie, oftewel Lukas van Rooyen, kan speel.

Meer as 150 hoopvolle jong akteurs het reeds oudisies afgelê, sê Frans Swart, regisseur en vervaardiger van die toneelstuk, in ’n verklaring.

“Maar ons het nog nie die presiese Benjamin/Lukas gekry nie. Al die seuns wat ons reeds gesien het, het wonderlike talent, maar die outjie wat dié rol kry, moet sekere eienskappe hê. Ek weet êrens in Suid-Afrika skuil nog die perfekte Benjamin/Lukas. Ons sal weet wanneer dit die regte een is.”

Die seun moet tussen 10 en 14 jaar oud wees.

“Benjamin is ’n plaasseun wat vir Fiela volstruise aanjaag en lekker kattekwaad aanvang,” verduidelik Frans.

“Hy sal liewer met sy selfgemaakte houtskuitjie op die dam speel as om die volstruise op te pas.

Maar dan kom sy sorgelose bestaan tot ’n skielike en wrede einde.

“Hy word summier van sy ‘ma’ af weggevat en onder haglike omstandighede in die bos gelaat. Nou moet hy Lukas van Rooyen word,” sê Frans. Hulle soek dus ‘n seun wat dié innerlike stryd kan uitbeeld.

Die fliek is selfs in 1998 in Engels oorgeklank.

Annie Malan het in die gelyknamige fliek van 1988 die rol van Nina vertolk en Jan Ellis was Benjamin.

Stefan Vermaak, wat in die kykNET-sepie Villa Rosa te sien was, het agt jaar gelede Benjamin gespeel toe Fiela se Kind ook op die planke gebring is.

Dit is presies 30 jaar vandat Shaleen vir die eerste keer Fiela gespeel het.

“Toe die regisseur, Frans Swart, my bel en vra of ek weer Fiela wil speel, toe dink ek so by myself: Shaleen, maar dis seker nou weer tyd om jou rol van Fiela terug te neem!”

Sy sien baie daarna uit om Fiela nuwe lewe op die planke te gee.

Die toneelstuk gaan in Maart tydens die Woordfees op Stellenbosch te sien wees en daarna tydens die Oppiwater-kunstefees, ‘n volwaardige Afrikaanse kunstefees op Starlight Cruises se skip die Sinfonia.

Belangstellendes kan hul CV en ’n onlangse foto voor Woensdag 8 Februarie om 13:00 per e-pos na admin@lefra.com stuur.