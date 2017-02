Februarie is die nuwe Januarie

Nuwe jaar, nuwe ek. Dit is die woorde wat ons elke jaar kwytraak terwyl ons wil bars van vasberadenheid om die goed aan te pak wat ons nie die vorige jaar gedoen het nie.

Ons beloof onsself ons sal meer gim toe gaan, gesonder eet, ophou rook en regtig begin spaar.

Maar kort voor lank is die gewoel van die alledaagse lewe met mening terug en is “Janu-worry” in volle swang.

In ’n oogwink vergeet ons van die voornemens wat ons gemaak het toe ons in die euforie van die feestyd meegevoer was.

Robyn Farrell, uitvoerende hoof van 1st for Women Insurance, sê om Januarie oor te slaan, kan jou help om van jou voornemens na te kom.

“Januarie is nie die beste tyd vir veranderinge nie. Hoekom nie Januarie gebruik om ná die feestyd weer in die roetine te kom nie?”

“Maak netjies, gooi goed weg wat jy nie nodig het nie en stel bereikbare doelwitte wat meer in lyn met jou huidige werklikheid is,” sê Robyn.

Benut dan die maand van liefde as ’n maand van verandering.

In Februarie is jy meer ontspanne en in pas met jou werklikheid en sal jy realistiese mikpunte kan stel.

Jy sal gewoond wees aan terug wees by die werk en aangepas het by die Nuwejaar en wat dit inhou.

Die lewensafrigter Tanya du Toit sê jy moet al die reëls oortree – soos om op die eerste dag van die maand of op “maniese Maandag” te begin en eerder ’n lukrake datum en dag van die week kies.

“Pleks van die ou verstekprogram gebruik van ‘dit moet op die eerste Januarie gebeur’, druk die herstelknoppie. Skep nuwe gedragspatrone en sukses sal onvermydelik wees.”

As jy nie in Januarie jou voornemens nagekom het nie, kan jy in Februarie weer probeer.

– Nombulelo Manyana