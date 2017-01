Emosionele Lise Brink praat baie oor haar oorlede kinders

Lise Brink praat baie oor haar kinders, André en Rachel, wat gesterf het in die ongeluk waarin sy ernstig beseer is, vertel Susan Lombaard op die Facebookblad wat nuus oor haar vordering deel. Hul dood is glo vir haar baie intens.

“Baie dankie vir soveel mense wat hiervoor bid, spesifiek vir ’n genadige impak op Lise en vir vordering op haar pad na fisieke en emosionele genesing,” skryf Susan.

Lise het eers Sondag gehoor van haar kinders se dood.

Lise, wie se linkerbeen onder die knie geamputeer is, is Dinsdagaand laat van die hoësorgeenheid in die Unitas-hospitaal in Centurion na ’n gewone saal oorgeplaas.

Sy, haar man, Danie, en hul vyf kinders was op 16 Desember buite Theunissen in die Vrystaat in ’n ongeluk terwyl die gesin na Kaap St. Francis in die Oos-Kaap onderweg was. Hulle sou vir die vakansie by familie aansluit.

Danie is die uitvoerende direkteur van Solidariteit Helpende Hand.

Lise is ernstig beseer in die ongeluk en haar galblaas moes verwyder word.

Op die Facebook-blad waarop terugvoer vanaf Danie oor Lise se vordering gemaak word, het hy laat weet Lise se verskuiwing na ’n gewone saal is ’n baie praktiese aanduiding van haar fisieke beterskap en die verhoring van gebede.

Op die blad stroom boodskappe van medelye en bemoediging in.

’n Gedenkdiens vir André en Rachel word Sondag om 14:30 in die Hatfield Christian Church in Pretoria gehou. Die diens sal regstreeks op die Facebook-groep “Nuus oor Danie Brink en gesin” uitgesaai word.

Ernst Vorster, hoof van kommunikasie by Solidariteit Helpende Hand, sê die roudiens is om troos te bied aan almal wat die familie ondersteun. Dit is nog nie seker of Lise self die diens sal bywoon nie.

’n Privaat begrafnis sal later gehou word.