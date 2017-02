Emosionele Amor baklei teen trane tydens toespraak by Joost se gedenkdiens

Die sangeres Amor Vittone, vervreemde vrou van die ontslape rugbylegende Joost van der Westhuizen, het hom Vrydag roerend bedank vir die grootste geskenk wat hy haar kon gee: hul kinders.

Sy het bewoë vertel hoe baie Joost met Jordan se geboorte 13 jaar gelede daarna uitgesien het om eendag saam met sy seun bal te skop. “En net toe (Jordan) oud genoeg was, is hierdie aaklige, verskriklike siekte by hom gediagnoseer.”

Duisende mense het Loftus Versfeld in Pretoria bymekaargekom om van Joost (45), afskeid te neem nadat hy Maandag sy swaar stryd teen motorneuronsiekte (MNS) verloor het.

Kylie (10), het Amor vertel, aard baie na haar pa. “Sy het sy dapperheid, aansteeklike lag en stil geaardheid geërf.”

Amor het oor hul verlede gesê Joost was die aantreklikste man met die meeste ambisie. “Ons het mekaar by ’n rugbygeleentheid ontmoet en hy het my voete onder my uitgeslaan. Ek was gelukkig om ’n ruk lank deel van ’n sprokie te wees.” Hulle het saam wonderlike tye beleef, het sy gesê, “maar ons is eindelik met iets veel groters gelaat: ons kinders.”

Sy het gesê hulle het hom eindelose vreugde verskaf. “Dit is hoekom hy solank baklei het (teen sy siekte): Hy wou daar wees vir sy kinders.”

MNS is reeds in 2011 by Joost gediagnoseer. Sy beweeglikheid het algaande verswak tot hy eindelik bewegingloos aan ’n rolstoel gekluister was. Hy is Saterdag in ’n kritieke toestand weens asemhalingsprobleme opgeneem voor hy Maandag tuis gesterf het.

Amor het gesê sy is gereed vir die rol as enkelma. Sy het onderneem om mooi na Jordan en Kylie te kyk en dit te koester wat hulle van hul pa in hul saamdra.

Amor het Joost as “gedrewe, passievol en dapper” beskryf. Met verwysings na die rugbyveld waarop hy so dikwels uitgedraf het, het sy gesê dit is “sy tuiste” waarbo hy “sweef soos ’n engel”. “Dit was sy huis. Dit is sy woning. Dit bly sy tuiste.”