Eksklusiewe foto’s: Die vlak graf waarin Nicola Pienaar se lyk gevind is

Sedert Nicola Pienaar op 5 Januarie verdwyn het, het haar ma onverpoos bly hoop op ’n wonderwerk – dat haar dogter wel lewend gevind sal word.

Maar helaas. Maandag het die skokkende nuus gebreek dat Nicola se lyk in ’n vlak graf in die Paarl gevind is.

Volgens berigte is Nicola se lyk Sondagaand omstreeks elfuur gevind.

Die Paarl-polisie het Maandag bevestig Nicola se lyk is op die erf van hul hoofverdagte se huis in die Paarl gevind, maar wou nie bevestig of Nicola se vriend, Jacobus Johannes Oosthuizen (32), die verdagte is nie.

Oosthuizen last night led police to a secluded area in his yard, where #NicolaPienaar‘s body was found buried under rubble. — EWN Reporter (@ewnreporter) January 30, 2017

Nicola se gebroke ma, Marlaine Pienaar-Vice, het aan HeraldLive gesê daar is nie veel meer om te sê nie.

“Ek wil net weet hoekom hy (na bewering) dit gedoen het. Hy moet my nou vertel,” het sy gesê.



BREKENDE NUUS. Lyk van vermiste Nicola Pienaar in graf op erf van verdagte in Paarl gevind @RapportSA @Netwerk24Berig pic.twitter.com/nfAVXAWNwx — Julian Jansen (@JulianJansen) January 30, 2017

Marlaine het genoem dat sy “stomp” voel omdat sy ’n kalmeermiddel gebruik het.

“Ek wag nou vir die polisie om my te kom sien.”

Op dieselfde Facebook-blad word daar ook beweer dat Nicola swanger was met Jaco se kind.

Jaco is op 21 Januarie in Port Elizabeth in hegtenis geneem. Hy was in besit van Marlaine se Peugeot 206 wat intussen as gesteel aangegee is. Ná sy laaste verskyning in die hof in Port Elizabeth op 27 Januarie is die saak uitgestel tot 2 Februarie en na die Paarl verskuif.

Bykomende bron: heraldlive.co.za