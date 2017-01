EKSKLUSIEF: Slagoffers praat oor kaalfoto-afpersing in sosiale media

Die SA Community Crime Watch (SACCW) vra die publiek moet enige inligting deel wat hulle en die Valke kan help in hul ondersoek na ’n beweerde misdaadsindikaat wat mansgebruikers van die sosiale media teiken en afpers vir geld.

Volgens Steven King, uitvoerende hoof van die SACCW, ’n misdaad-en-inligtingsentrum sonder winsoogmerk, kry hulle met ’n aantal gevalle van afpersing te doen.

Hy sê slagoffers word per WhatsApp of Facebook Messenger genader en gedreig om ’n seker bedrag oor te betaal. “Doen hulle dit nie, word pornografiese foto’s vanaf die internet afgelaai en op die slagoffer se sosialemediaplatforms gedeel.”

Steven het bevestig twee gevalle, een in Gauteng en een in Kwazulu-Natal, is by die polisie aangemeld en albei word verbind met dieselfde sindikaat, wat glo vanuit Limpopo bedryf word.

Huisgenoot het gesels met die twee mans, Patrick Waite (49) van Durban en Frans Herbst (32) van Pretoria, wat albei deur dié sindikaat geteiken is.

Danksy hul ervaring in wetstoepassing het hulle gelukkig geen geld aan die sindikaat betaal nie.

Patrick, hoof van Alert South Africa, ’n organisasie wat die publiek, polisie en die nasionale vervolgingsgesag (NVG) en ander van inligting voorsien, sê dit lyk asof die sindikaat hoofsaaklik slagoffers teiken en probeer uitbuit wat vir wetstoepassingsagentskappe werk.

“Dit is dus mense wat in ’n posisie is waar hulle geloofwaardigheid kan verloor as die sindikaat pornografiese materiaal op hul Facebook-blad sou publiseer,” sê hy.

Hy sê iemand wat hulle as ’n vrou voorgedoen het, het hom op Facebook en WhatsApp bevriend en toe genader. “Dis natuurlik vir mans om nuuskierig te wees wanneer ’n vrou hul kontak,” sê hy oor hoekom hy die vriendskapsversoek aanvaar het.

Patrick sê sy het in haar vroeë 20’s gelyk. Hy glo hierdie “vrou” het sy selfoonnommer op sy Facebook-blad gekry en hom toe van daar op WhatsApp genader.

“Toe sy my kontak om ‘haai’ te sê, het ek vir haar gevra hoe ek kan help. Sy’t my gevra om vir haar (kaal) foto’s van myself te stuur. Ek het nee gesê. Toe stuur sy vir my ’n foto van ’n penis en wou my afpers deur dit aan my vrou te stuur of dit op Facebook te deel. Ek het vir haar gesê ek is nie getroud nie . . .”

Die persoon het dreigende manipulasie- en intimidasietaktiek ingespan om hom bang en paniekerig te probeer maak. Die persoon het toe gedreig om die pornografiese foto op die Facebook-blaaie van al sy vriende, familielede en kollegas te deel.

Patrick sê hy het met behulp van ’n vriend, wat ook in wetstoepassing werk, die nommer nagespoor na die Giyani-inkopiesentrum in Limpopo. En die valse Facebook-blad was in gebruik in ’n internetkafee in die sentrum.

Frans het Dinsdag ’n soortgelyke ervaring gehad. Hy het ook ’n vriendskapsversoek op Facebook gekry van iemand wat die skuilnaam Caroline Sonia gebruik. Hy glo glad nie dit was ’n vrou nie, maar “sy” het op ’n manier sy selfoonnommer in die hande gekry.

Sy het hom op WhatsApp genader en ’n foto van ’n kaal vrou aangestuur. Sy het toe gevra hy moet naakfoto’s van homself aan haar stuur. Hy het geweier. Kort daarna het hy ’n boodskap van ’n ander nommer gekry waarin iemand (ook glo ’n vrou) hom daarvan beskuldig dat hy dié mens se suster seksueel teister.

“Die (eerste gebruiker se kwansuise suster) het vir my ’n foto van ’n kaal man se lyf gestuur met my kop wat daarop aangebring is. Enigeen wat my ken, kan duidelik sien dis nie ek nie. Die ‘vrou’ het toe geëis dat ek R2 000 betaal of sy sou die foto in die sosiale media deel.”

Hy het met behulp van ’n vriend wat vir die Valke werk, probeer om die persoon te ontmoet om die geld self te oorhandig, pleks van dit elektronies oor te betaal. Die persoon het toe nog geld geëis.

Steven sê mense wat by so iets betrek word, moet ’n saak by hul plaaslike polisiekantoor aanhangig maak en ook die SACCW inlig. “Alle inligting wat verskaf word, word met die strengste vertroue hanteer. Ons is bewus daarvan dat daar baie slagoffers is en het die gemeenskap se hulp nodig om hulle aan die pen te laat ry.”

Mense kan die volgende mense om hulp nader:

Steven King (SACCW) – 082-920-5799

Marius Jacobs (SACCW) – 079-898-4539

Lourens Smit (SASR/SACCW) – 084-317-4149

Of stuur ’n e-pos na Mike Venter (SACCW) – mike.gauteng@saccw.org