Eksklusief: Familie bevestig uitslag van Nicola Pienaar se nadoodse ondersoek

Luidens opspraakwekkende berigte Woensdag was die vermoorde Nicola Pienaar (32) se maag oopgesny “asof sy ’n keisersnee gehad het”.

Huisgenoot het sedertien betroubaar by een van Nicola se familielede verneem dat dit nie waar is nie. Uitslae van haar nadoodse ondersoek, wat Dinsdag reeds afgehandel is, wys sy is wel verwurg, maar daar is geen tekens van eksterne wonde nie.

Eksklusiewe foto’s: Die vlak graf waarin Nicola Pienaar se lyk gevind is

Die bron het ook genoem dat daar sover sy kennis strek geen aanduiding is dat Nicola wel swanger was nie.

Nicola se familie ontken ook heftig dat hulle die privaat speurder Paul Scheepers aangestel het om na haar te soek.

Die vermoede bestaan wel dat Paul in gesprek was met die Pink Ladies-organisasie, ’n groep wat hulle beywer vir die opspoor van vermiste persone.

Nicola is op 5 Januarie laas lewend in die Paarl gesien. Haar lyk is Sondagaand omstreeks 23:00 in die agterplaas van haar vriend se ouerhuis daar gevind.

Haar vriend van die afgelope drie maande, Jaco Oosthuizen (32), sal Donderdag in die Paarl se landdros hof verskyn op klagte van moord, diefstal en bedrog.