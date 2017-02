EKSKLUSIEF: Een van die gewildste Boer Soek ’n Vrou-deelnemers kry strop om die nek

Een van die gewildste deelnemers – die een met die kostelike aksent – uit die sesde reeks van Boer Soek ’n Vrou kon eindelik verloof raak toe die droogte so effe breek.

Hoe voel dit om nou die strop om die nek te hê? “Ek is baie opgewonde,” vertel Fanie Marx oor die selfoon waar hy op die vlak van sy plaas in die Oos-Kaap staan.

Presies waar dit is, weerhou ons, want vreemde mense het sommer al opgedaag om te kom hoor hoe dit met hom gaan.

“Dis sleg om alleen hier op die plaas te bly. Sy die pragtigste mens ooit,” koer hy oor sy mooi donkerkop, Bernice de Abreu (25).

“Ek is 32. Dis seker al ’n bietjie oud. Maar dis te vroeg om te praat oor die kinders-ding. Gee ’n bietjie tyd,” lag Fanie (32). Hulle is nou al twee en ’n half jaar saam.

Fanie wou al begin verlede jaar die jawoord vra, maar “toe moes ek bokke skeer en die droogte probeer oorleef”, vertel hy. Hy het sowat honderd bokke en skape verloor.

“Hulle het sommer so by die voerbakke of in die veld gedood. Hulle het net daar moed opgegee,” vertel hy.

“Daar was al sedertdien reën, maar nie hier op die vlak nie,” voeg hy moedeloos by. Maar met haar verjaardag hierdie Vrydag het hy besluit nou is die tyd. Hy het lankal vir haar ’n verloofring laat maak uit Browns se Protea-reeks.

Hy het vir hulle by ’n restaurant op Graaff-Reinet plek bespreek en wou daar op sy knie afsak.

“Ek wou aanvanklik ’n troetelkalf waarvoor sy baie lief is die ring om die nek sit, maar toe pik ’n slang hom morsdood,” verklap Fanie. In die restaurant kon hy aanvoel sy verwag hy gaan haar vra om verloof te raak. “Dit moes ’n verrassing wees.”

Daarom het hy besluit dit moet tot Saterdag wag by sy mooi ander plaas in die berge.

Hierdie keer het hy die dienste van haar ouers se brakkie, Minina, ingespan met die ring om die nek.

“Ek het die hondjie in die skuur toegemaak en wou hê sy moes haar gaan haal as sy tjank en blaf.”



Fanie is ’n regte platjie. Hy het al voorheen ’n spinnekop en sprinkaan aan ’n tou om die hond se nek gebind, om “haar skrik te maak en wakker te hou”.

Daarom het sy weggehol toe die hondjie met iets om haar nek op haar afpyl. Toe hy haar tot bedaring kry en die hondjie optel, is hulle die huis in, waar hy die ring voor ’n knetterende vuur aan haar vinger gesteek het.

“Ek weet nie wie die hardste gehuil het nie; sy of ons ma’s. Ons ouers was ook daar,” vertel hy.

Hulle het in die kuberruim ontmoet. Toe hy destyds op die kassie was vir Boer Soek ’n Vrou, was geen van die drie finaliste ’n goeie pasmaat nie. Dis al byna drie jaar gelede.

“Ons het dadelik gekliek,” vertel Fanie. Ná die werklikheidsreeks het hy steeds baie boodskappe van vroue in sy Facebook-inmandjie gekry.

“Maar ek het nie mooi geweet hoe die affêre werk nie.” Baie van die vroue het lang boodskappe gestuur wat hy gesukkel het om gelees te kry, maar Bernice, van Bloemfontein, het net twee reëls geskryf.

“Een van my pelle het my gewys hoe om terug te skryf,” onthou hy. Dit was nie lank daarna nie, toe ontmoet hulle mekaar in lewende lywe.

Behalwe dat sy mooi is, het haar waardes hom tot haar aangetrek.

“En sy pas enige plek in. Sy het Boer Soek ’n Vrou gekyk en gehou daarvan dat ek so reguit is en nie dinge met ’n draai sê nie.”



Hulle het vir haar nader ’n werk gekry by ’n ouditeursfirma in George, waar sportsterre soos die gholfspeler Louis Oosthuizen kliënte is.

Sy het ses maande daar gebly, maar in November ’n aanbieding vir ’n pakket van haar vorige werkgewer in Bloemfontein gekry dat sy van die huis af vir hulle kan werk.

“Die mense in George wou haar ook nie verloor nie en sedert November werk sy vir albei hier van die huis af.”

Voorlopig wil Fanie-hulle in Oktober op ’n vriend se plaas naby George trou. En almal sien baie daarna uit. En ook dat dit intussen genoeg reën sodat die vreugdevure daardie dag hoog kan brand.