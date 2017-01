‘Ek wens ons kon net iets kry om te begrawe,’ sê ma van vrou wat in vloede vermis word

Drie maande nadat die Pretoriase ma van vyf Madelein Murray verlede jaar tydens dramatiese oorstromings daar meegesleur is en vermis geraak het, is daar nog geen antwoorde of teken van haar oorskot nie.

“Ek berou elke dag daai rivier,” vertel haar ma, Francis Venter (60), huilend oor die foon.

“Ek wil so graag antwoorde hê.”

Madelein (40), wat ’n skrootwerf besit het, en haar seun Hanco (20) het vroeg in November laat een aand oor ’n laagwaterbrug oor die Apiesrivier gery toe ’n fratsvloed hul motor meesleur.

Op 9 November het die hemel se sluise oor die ooste van Johannesburg en Pretoria oopgemaak en sowat 150 mm reën het oorstromings in groot gedeeltes van Gauteng veroorsaak.

Hanco het dit reggekry om uit die motor te kom en na veiligheid te swem, maar Madelein is nooit gevind nie.

“Die polisie gee nie antwoorde nie. Daar is nie eens ’n teken van ’n kledingstuk of ’n skoen nie,” sê haar ma, ’n pensionaris.

Die soektog na Madelein se lyk is twee weke ná die voorval afgelas.

“Daar is so baie vrae wat by my spook.

“Sy het ’n groot handsak by haar gehad. Hulle kry nie eens die handsak nie.”

Francis sê daar gaan nie ’n dag verby dat sy nie aan haar kind dink nie.

“Ek wens ons kon net iets kry om te begrawe. Antwoorde, sodat ons kan groet en dié hoofstuk kan toemaak.”

Die reën en oorstromings het talle dakloos gelaat en sowat ses mense se lewe geëis.