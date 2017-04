‘Ek is werklik jammer vir jul verlies’ – moordenaar aan familie van Matie-graduandus

Een van die twee mans wat daaraan skuldig bevind is dat hulle Carl Schoombie, ’n gegradueerde van die Universiteit Stellenbosch vermoor het, het sy familie om verskoning gevra.

Hy handhaaf egter steeds sy stilte oor die gebeure wat tot Carl se dood gelei het.

Hier is die beeldmateriaal wat op daardie noodlottige aand geneem is.

’n Effens verwese Brent Henry (40) het tydens die vonnisvertoë in die Wes-Kaapse hooggeregshof in die beskuldigdebank ingeskuif.

Hy het voorheen gekies om nie te getuig oor die aand toe Carl in November 2015 aangeval is nie.

Hy en Juane Jacobs is onlangs aan die misdaad skuldig bevind.

Geklee in ’n neongeel kappietop en jeans het ’n amper onhoorbare Henry verduidelik hy is nie ’n gewelddadige mens nie en doen nie “gewoonlik die soort ding nie”.

“Aan die familie, ek is werklik jammer oor jul verlies. Soos ek gesê het, iets het daardie aand gebeur. Alles het so vinnig gebeur, julle weet.”

Terwyl hy gepraat het, het Carl se broer, Lee, sy kop geskud.

Regter vra duidelikheid

Henry het die hof om toegeeflikheid gevra en gesê hy is nooit aan enige misdaad skuldig bevind nie en was by liefdadigheidswerk betrokke.

Hy het gesê hy moet ook daar wees vir sy drie kinders van 10, 14 en 16 jaar en sy weduwee-ma.

Regter Robert Henney het Henry gevra hy moet duidelik maak waaroor hy jammer is. Hy het geantwoord hy weet nie regtig hoe om dit te stel nie, maar hy sou nooit wou hê iemand moet deurmaak wat Carl deurgemaak het nie.

Die mans het Carl daarvan beskuldig dat hy by die nagklub Tiger Tiger in Claremont, Kaapstad, moeilikheid begin maak het.

Carl en drie vriende was in ’n Uber-taxi van die nagklub af op pad huis toe toe Henry en Jacobs hulle na bewering met hul motor in ’n doodloopstraat vaskeer.

Carl is in ’n koma in die hospitaal opgeneem en ’n paar dae later dood.

Die aanklaer Christopher Burke het aangevoer Henry is nie ’n liefdevolle, vredeliewende mens nie en is nie jammer vir wat hy gedoen het nie.

Hy het gesê hy moes ’n goeie voorbeeld vir sy kinders gestel het deur nie by klubs “soos ’n tiener op te tree” en mense rond te stamp nie.

“Jy het van klub na klug gegaan en moeilikheid gesoek waar jy gaan. Ek stel dit aan jou dat jy daardie aand sterk was, want jy het jou vriend by jou gehad. Jy het daardie aand gedink jy is ’n held.”

Henry het amper gefluister toe hy die bewerings ontken.

Vorige veroordelings

Robert het gesê as Henry wil hê die hof moet hom bystaan, moet hy oop kaarte speel.

Henry se poging om te verduidelik wat daardie aand gebeur het, sonder om homself of Jacobs een keer te impliseer, is met verwarring ontvang.

“Steeds wil jy hierheen kom en sê jy het niks gedoen nie,” het Robert in ongeloof gesê.

Henry het die beskuldigdebank verlaat.

William Booth, vir Jacobs, het gesê hy sou nie sy kliënt na die beskuldigdebank roep nie.

Jacobs het erken hy het vorige veroordelings vir huisbraak met die doel om te steel, kwaadwillige skade aan eiendom en aanranding.

’n Forensiese maatskaplike werker het gesukkel om Jacobs by die Pollsmoor-gevangenis te sien en eers onlangs daarin geslaag. Sy het dokumente van sy familie ontvang en sou haar verslag teen die einde van die week afhandel.

Die saak is tot Maandag uitgestel.

