Eerstejaarstudent dood aangetref in koshuiskamer

’n Student aan die Universiteit van Kaapstad is Woensdagaand dood aangetref in sy koshuiskamer.

Lusanda Kgosi Mokoape, ’n eerstejaarstudent wat geesteswetenskappe studeer het, het in die Kopano-koshuis gewoon.

Die universiteit het sy dood in ’n verklaring bevestig.

“Die universiteit is in kontak met die familie en staan hulle by in hierdie moeilike tyd.”

Volgens die universiteit word berading gereël vir studente wat deur Lusanda se dood geraak word.

Die universiteit het meegevoel met Lusanda se vriende en familie uitgespreek.

Luidens die verklaring, wat aan personeel en studente van die universteit gestuur is, word Lusanda se dood deur die polisie ondersoek en moet die oorsaak van sy dood nog vasgestel word.

’n Nagwaak by kerslig sal Vrydagaand vir die inwoners van Kopano gehou word en ’n roudiens gaan ook binnekort gereël word, het die universiteit in die verklaring gesê.

Lt.kol. André Traut, polisiwoordvoerder, het gesê hulle vermoed die 21-jarige student het sy eie lewe geneem.

“’n Geregtelike doodondersoek word gedoen en die oorsaak van sy dood moet nog vasgestel word.”