Dwaalkoeël tref vyfjarige in Kaapstad

’n Vyfjarige meisie is Dinsdag na die hospitaal gehaas nadat ’n dwaalkoeël haar in Hanoverpark getref het, het die polisie bevestig.

Die meisie het vermoedelik in die kruisvuur tussen mededingende bendes beland.

Sers. Noloyiso Rwexana, Wes-Kaapse polisiewoordvoerder, het aan News24 gesê die voorval het om 20:10 in Algoahof, Hanoverpark, plaasgevind.

Volgens Noloyiso word die toestande rondom die skietery ondersoek.

Niemand is nog in hegtenis geneem nie.

Die gemeenskapsaktivis Moeshfieka Botha het aan News24 gesê die inwoners van Hanoverpark leef in voortdurende vrees dat hulle geskiet sal word.

“Ek dink dit is veilig om te sê die woonbuurt is letterlik ’n oorloggebied. Eenvoudige vryhede wat mense as vanselfsprekend aanvaar, soos om na die winkel te stap of skool of moskee toe te gaan, kan tot jou dood lei,” het Moeshfieka gesê.

“Mense is letterlik gevangenes in hul huis weens die bendegeweld.”

Volgens Moeshfieka is daar ’n siklus van bendegeweld in Hanoverpark.

“Die plek adem negatiwiteit. Dit is onwaarskynlik dat kinders wat in dié plek grootword sonder letsels sal grootword,” sê sy.

News24 het in Desember berig die ses maande oue Zahnia Woodward is in ’n bendeskietery in Ocean View dood.

Bron: News24