Durbanse slangvanger kry noodoproep: ‘Help, daar’s ’n slang in my kas!’

’n Inwoner van Westville, Durban, het Saterdag (6 Mei) ná ’n middagslapie wakkergeskrik met ’n massiewe slang in haar slaapkamer.

Sy het vinnig onder haar kombers geskuil, by die kamer uitgeglip en die deur toegemaak. Daarna het sy die dorp se bekende slangvanger, Nick Evans (23), ontbied.

“Toe die angstige stem oor die telefoon praat van ’n 4 meter lange slang, het ek dadelik geweet dit is ’n mamba,” vertel hy oor die telefoon aan Huisgenoot.com.

Hy is dadelik na haar huis toe om die slang te gaan soek.

“Die slang was nie by die laaikas soos sy gesê het nie. Maar slange is geneig om te verdwyn wanneer jy na hulle soek.”

Nick sien toe die hangkas se deur staan oop en ’n hempsmou beweeg.

“Die slang het in die boks binne-in die kas geseil en het by die hemp se mou probeer opseil. Dit was ’n eienaardige belewenis,” lag hy.

Hy het ’n paar minute gewag voordat hy sy slang-tang gaan haal het om die slang te vang en uit die huis uit te verwyder. Hy sal die slang van sowat 2,3 meter lank môre (10 Mei) by ’n natuurreservaat daar naby vrylaat.

Nick sê ’n mamba is nie so aggressief soos ander slange nie en eintlik ’n baie angstige en skaam slang. Hy waarsku wel dat dit ’n giftige slang is en dat jy dadelik mediese behandeling moet kry as ’n mamba jou pik.