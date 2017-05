Durbanse pa stuur ysingwekkende WhatsApp-boodskap aan ouma – minute voor hy seun glo vermoor

“Hallo, sê vir Lynette sy verloor . . . en jy ook.”

Dit is die WhatsApp-boodskap wat Pravin Kubair (29) van Phoenix, Durban na bewering aan Tracy Sinayhakah gestuur het, enkele minute voordat hy Elijah (7), haar kleinseun en sy seun, glo verwurg en vermoor het.

“Ek het nooit gedink iets soos dit sou gebeur nie, nie eers toe ek die boodskap lees nie.

“Die boodskap het my deurmekaar gemaak en ek het nooit gedink hy sou die kinders seermaak nie. Hy was te lief vir hulle,” vertel Tracy aan The Post.

Elijah se oom, Raveen Kubair, het aan Phoenixsun vertel dat Pravin en Lynette, Elijah se ma, uitmekaar is, maar steeds ’n goeie verhouding handhaaf ter wille van hul twee kinders.

Elijah en sy vierjarige sussie kuier elke naweek by hul pa, maar toe die kinders nie Sondagaand huis toe kom nie, het Lynette besluit om die polisie te betrek en hul te gaan soek.

“Pravin het omtreeks 19:30 die huis verlaat met die kinders,” vertel Raveen verder.

Raveen het vir ure probeer om hom in die hande te kry en toe hy eindelik antwoord het Pravin gesê dat hy die seuntjie vermoor het.

“Ek het dadelik die familie in kennis gestel en hulle het, saam met die polisie, hulle gaan soek. Hulle het omstreeks 01:00 vir Pravin, Elijah en sy suster opgespoor. Dit is toe Pravin vir my sê hy het geneem wat syne is,” sê Raveen.

Toe die polisie by die toneel aankom, het hulle gesien dat Pravin vir Elijah in sy arms dra. Hulle het hom aanhoudend oor die seuntjie gevra, maar hy het alle vrae ontduik.

“Lede het (Pravin) forseer om te kyk of die seuntjie nog lewe, maar hy het geen reaksie getoon nie. Hulle het kliniek toe gejaag waar Elijah dood verklaar is.

“Personeel by die kliniek het merke aan die seun se nek uitgewys wat verwurging aandui. Die verdagte is gearresteer,” sê Kaptein L. Naidoo, kommunikasiebeampte van die Phoenix-polisiekantoor aan die Phoenixsun.

Tracy sê aan The Post al waaroor haar kleindogter praat, is haar broer se dood.

“Sy weet presies wat met haar broer gebeur het. Al wat sy die heeltyd sê is, ‘my broer is dood, Elijah is dood’.”

Toe Elijah se suster sy klein wit doodskis sien, het sy onbeheerbaar begin huil.

“Dit is baie traumaties vir ons,” sê Tracy.

Pravin Kubair is tot Junie in aanhouding terwyl die saak verder ondersoek word.

Bronne: Dailyvoice.co.za, IOL.co.za, Phoenixsun.co.za, The Post.