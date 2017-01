Driejarige meisie deur honde verskeur – ouers waak so oor jou kleinding

’n Tragedie het hom Saterdag in in Durban afgespeel toe ’n driejarige kleuter glo deur twee Amerikaanse veghonde doodgebyt is.

Paramedici is omstreeks 17:10 na Helmsley Grove in die Cato Manor-gebied in Durban ontbied.

Die presies besonderhede oor die voorval is volgense ’n verklaring van die nooddiensgroep Netcare 911 nog nie beskikbaar nie en daar word in hierdie stadium slegs gespekuleer oor die aanloop tot die voorval.

Nooddienspersoneel het met hul aankoms by die gesin se huis die meisie met baie ernstig beserings aangetref.

Paramedici van verskeie nooddiensgroepe het onverpoos probeer om die erg verskeurde kleinding te red.

Die driejarige is egter ongelukkig op die toneel dood verklaar.

RAAD OOR HONDE EN JOU KIND: WAARVOOR MOET OUERS OP DIE UITKYK WEES?

Maar dit maak nie saak wat die ras van die hond is nie, ouers moet versigtig wees wanneer dit by honde en hul kleingoed kom, sê Lucy Breytenbach,’n dieregedragskenner van Kaapstad.

“Daar is geen spesifieke ras wat beter is vir gesinne met klein kinders nie,” het die stigter van Just Dogs aan Huisgenoot vertel.

Ongelukkig kyk ouers soms subtiele tekens van ongemak by hul honde in die nabyheid van hul kinders mis, sê Lucy, wat ook daarin spesialiseer om honde op te lei om mediese toestande uit te wys.

“Dit is jammer dat honde soms voel daar is geen ander opsie as om te byt nie.”

“Ouers aanvaar die hond moet hom gedra en oukei wees daarmee om rondgetrek te word deur hul kind, maar tog verstaan hulle nie dat dit nie normale gedrag (van die kind) is om te verwag nie.”

“Ouers moet uitkyk vir tekens van angs by die hond wanneer ’n kind teenwoordig is. ”

“Hierdie tekens sluit ’n liplekkery, vermydingsgedragstekens soos wanneer hulle die kop draai, oogkontak vermy, grom, hul lywe wegbeweeg of selfs na die kind staar, in.”

’n Hond wat ’n bedreiging vir ’n kind is, sal gewoonlik nie basiese opdragte uitvoer nie en sal paniekerig lyk wanneer ’n kind hardloop of skree.

Die hond kan selfs probeer om die kind in te hardloop.

“Ongelukkig het talle honde wat ’n mens ’n ‘aanvalsinstink’ noem en indien dit nie onderbreek kan word nie, is daar moeilikheid.”

“ ’n Gehoorsame hond wat behoorlik gestimuleer word en oefening kry, behoort nie ’n probleem te wees nie.”

Maar selfs as jou hond mak voorkom, moet jy sy interaksie met kleingoed dophou.

“Soveel ouers laat hulle kinders toe om oor hulle honde te klim en dit lei tot probleme,” sê Lucy.

“ ’n Hond sal nie hierdie gedrag vir lank verdra nie en dan kry die hond stelselmatig ’n afkeer van die kind.”

Dit is uiters belangrik om jou kind gesonde respek vir honde en ander diere aan te leer sê, dr. Irma Aggenbach.

“[As ’n] hond onseker en bedreig voel, is hy meer geneig daartoe om aan te val.

“Indien jy of jou kind deur ’n dier gebyt is, kom so gou moontlik by ’n dokter uit.

“Om ’n wond vinnig skoon te maak lei tot minder komplikasies en dit genees ook beter. Wees wakker, want infeksie kan dae – in sommige gevalle weke – nadat ’n wond genees het, posvat.”

– Annami Mailovich en Litaletu Zidepa