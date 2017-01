Driejarige dood ná hy glo sy sussie in brandende huis gaan soek

Die lyk van ’n driejarige seun van Elsburg, Germiston, is vanoggend gevind nadat ’n brand Vrydag in een van die gesin se slaapkamers uitgebreek het.

“Die kind se lyk het soos ’n stuk verbrande hout gelyk,” sê Aloma Roth van die plaaslike gemeenskapspolisieforum.

“Die gesin het niks oor nie. Die gemeenskap sal alles van tandeborsels tot klere vir hulle moet skenk.”

Die seun se ma en tweejarige sussie was ook tuis toe die brand uitbreek. Albei het dit oorleef.

Die ma kon haar seun nie betyds opspoor nie.

Die ma is op die toneel behandel vir rookinaseming terwyl die dogtertjie met ligte beserings by die hospitaal behandel is.

“Daar word vermoed dat die seuntjie na sy sussie gesoek het. Ons weet nie of iets dalk op hom geval het nie,” sê Aloma.

Intussen is die ma, pa en hul ander drie kinders dakloos gelaat en met ’n nuwe skooljaar wat reeds begin het, maak hulle nou staat op die gemeenskap om basiese behoeftes soos skoolklere te kry.

Dit is nog nie bekend hoe die brand begin het nie.