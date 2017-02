Driedubbele tragedie tref Afrikaanse sangeres

Nóg ’n tragedie het die sangeres Jennifer Zamudio se familie getref.

A photo posted by Jennifer Zamudio (@zamudio_jennifer) on Apr 12, 2016 at 2:42am PDT

“Ons familie is hard geslaan met die dood die afgelope vyf maande . . . dit breek ’n mens se hart in miljoene stukkies!” het sy Donderdag in ’n emosionele Facebook-inskrywing gesê.

Jennifer se broer Max, wat in Londen woon, se seun René Zamudio (22) is Maandag oorlede.

“Die week moes ons Zamudio’s nog ’n lid van ons familie aan die dood afstaan – die enigste kleinseun en my Pa se naamgenoot . . . René Zamudio (22). Die mooiste seun met die mooiste geaardheid, ’n ware ‘gentleman’,” het Jennifer oor haar broerskind geskryf.

Jennifer wou nie verder kommentaar lewer oor René se dood nie. Huisgenoot het egter verneem die familie is baie getraumatiseer.

Die Zamudio-familie het ’n hartseer 2016 beleef met Jennifer se pa wat in Augustus oorlede is en maande later, haar neef.

Jennifer se pa, René (80), is op 27 Augustus oorlede ná ’n 16 maande lange stryd met longkanker. Die sangeres het die hartseer nuus gekry ’n uur voor ’n optrede in Kuruman. Sy het egter voortgegaan met die optrede en dit aan haar pa opgedra.

Jennifer se neef, Dion Dumas, ’n polisieman van Malmesbury, het op Oukersdag spoorloos verdwyn. Sy lyk is drie dae later naby Atlantis gevind. Vyf mense is vir sy moord aangekeer.

Jennifer se aanhangers het haar en haar familie sterkte toegewens in die sosiale media.