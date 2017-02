Drie tienerlyke opeengestapel naby winkelsentrum in Bloemfontein gevind

Die polisie krap kop oor die lyke van drie mense, vermoedelik tieners, wat in ’n veld langs ’n winkelsentrum in Heidedal, Bloemfontein, gevind is.

“Dis ’n groot skok vir die gemeenskap,” het Attie Terblanche, ’n raadslid vir Heidedal, aan die plaaslike nuusagentskap Bloemfontein Courant gesê.

“Die tieners se ouderdomme wissel glo tussen 15 en 20,” voeg hy by.

Hulle weet nie of hulle dalk elders vermoor en net hul liggame hierheen gebring is nie en of die driedubbele moord daar in die veld langs die M10 en Dr Belcher-weggepleeg is.



Pictures – Triple murders shock the Heidedal community in Bloemfontein https://t.co/0kG4hlVdoV pic.twitter.com/me5w735Dda — Bloemfontein Courant (@BfnCourant) February 1, 2017

“Dit is die eerste keer dat so iets hier gebeur. Ek wil met iemand praat om die gebied agter die winkelsentrum veiliger te maak,” sê Attie.

Al is die ondersoek in ’n vroeë stadium, raam hulle weens die ontbinding van die lyke dat die slagoffers al tussen twee en drie dae gelede vermoor is, sê die polisiewoordvoerder lt. kol. Thandi Mbambo in ’n verklaring.

’n Voetganger het gisteroggend op die vonds afgekom. Die lyke was op mekaar gestapel. Verskeie inkopiegangers het verslae toegekyk terwyl die polisie die lyke verwyder en vir leidrade soek.

Die polisie het teen laat Woensdagmiddag aan Huisgenoot bevestig dat hulle nog nie die identiteit van die oorledenes vasgestel nie.

Bronne: ofm.co.za, bloemfonteincourant.co.za