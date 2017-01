Dramatiese video wys hoe man op aanvaller skiet in mislukte kaping

’n Mislukte kaping in Bedfordview het lelik skeefgeloop toe die slagoffer sy aanvaller ’n ding of twee wys en sy eie vuurwapen uithaal en skote afvuur.

Die video is Maandag deur Police Pics and Clips gedeel.

Die slagoffer het by sy oprit ingery. Terwyl hy vir die hek gewag het om oop te gaan, het sy wag met hom gesels. Etlike sekondes later het die aanvallers verbygery, maar sit toe die motor in trurat en ry by die oprit in.

Een aanvaller klim toe uit en pluk ’n vuurwapen uit en rig dit op die wag. Die slagoffer het vinnig gedink en sy vuurwapen uitgehaal en self drie skote afgevuur.

“Dank God die wag het hulle gestop. Hulle kon inkom en ons en my baba martel,” sê die slagoffer in die video.

Kyk die video hier:

Bronne: policepicsandclips.com & YouTube