Dramatiese video en foto’s kyk terug na dae van geweld op Coligny en Lichtenburg

Nadat geweld op Coligny en Lichtenburg die laaste paar dae tot grootskaalse verwoesting gelei het, was dit Woensdagoggend rustig op dié Noordwes-dorpe.

Brig. Sabata Mokgwabone, polisiewoordvoerder, het gesê hulle handhaaf steeds ’n polisieteenwoordigheid in die gebiede. Altesaam 14 verdagtes is Dinsdag in hegtenis geneem vir beweerde openbare geweld.

Gedurende ’n operasie is items soos kruideniersware en drank teruggevind. Dis Maandag en Dinsdag by ondernemings gesteel. In Boikhutso is nog nege mense vasgetrek vir die beweerde besit van gesteelde goedere.

Naudé Pienaar, adjunkhoofbestuurder van Agri Noordwes op Lichtenburg, het gesê oproeriges het Woensdagoggend ook Bakerville begin teiken. Dis sowat 20km vanaf Lichtenburg.

“Hulle brand bande daar,” het hy gesê. Naudé het die oproer en beskadiging van eiendom aan “blote misdadigheid” toegeskryf. “Mense gebruik die situasie om skade aan te rig.” Volgens Naudé help boere en plaaswagte op die dorpe met patrollies.

Die premier, Supra Mahumapelo, het in ’n nuusverklaring gesê twee mense is in hegtenis geneem ná die dood van ’n 12-jarige seun van Coligny. Sy dood het glo aanleiding gegee tot die oproer. “Sedert die kind se dood is die gemeenskap ontsteld omdat hulle voel die voorval was rasgedrewe.”

Sabata sê twee mense van 26 en 33 word van moord aangekla en sal na verwagting Vrydag in die landdroshof op Coligny verskyn. Dit kom na bewering nadat ’n seun dood is nadat hy afgespring het van ’n bewegende voertuig wat deur ’n boer bestuur is.

Buiten winkels wat geplunder en besteel is, is drie huise, vragmotors, ’n trekker en polisievoertuie sedert die begin van die protesaksie aan die brand gesteek. Een vragmotor het ’n vrag van 38 000 hoenders vervoer toe dit aan die brand gesteek is.

Naudé het gesê die plaaswagte verrig ’n magdom werk. “Ons wil die mense graag bedank vir die hulp, want dit help om dinge rustig te hou. Was dit nie vir daardie teenwoordigheid nie, kon dit baie erger gewees het.” Van die mense wat met die veiligheid help, is volgens hom reeds twee nagte wakker.

Willem Cronjé, ’n Coligny-inwoner, het Woensdagoggend gesê dit is sedert die vorige nag rustig op die dorp. “Maar al die winkels is geplunder, ruite is stukkend gegooi en alles is uit die winkels gesteel.”

Hy het gesê daar was ná die verwoesting byvoorbeeld nie Woensdagoggend brood of melk beskikbaar by ’n plaaslike tak van ’n kettingwinkelgroep nie.

Plaasboere staan die dorp by deur ingange daarheen af te sper deur voertuie dwars oor die pad te trek. Net inwoners word toegelaat om deur te gaan.

Ook op Lichtenburg is die omstandighede kalmer. “Dit het gisteraand nog gebrand, maar vanoggend is dit doodstil,” het Ludwig Coetzee, ’n inwoner, gesê. Hy het gesê hoewel daar nie groot strukturele skade aangerig is nie, is polisievoertuie Maandag aan die brand gesteek.

Neels Snyman, bestuurder by Toyota op Lichtenburg, het gesê die polisie het oproeriges gekeer wat na die munisipaliteit wou opruk om die burgemeester te gaan sien.