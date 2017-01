Dramatiese skietery, motorjaagtog in Umhlanga

Vyf vermeende sakerowers is vanoggend in die Umhlanga-gebied in hegtenis geneem ná ’n skietery en motorjaagtog, sê ’n privaat sekerheidsonderneming.

Die dramatiese jaagtog het om 05:00 begin terwyl ’n spesiale taakmag van Marshall Security ’n misdaadvoorkomingsoperasie saam met die Durban-Noord-polisie en ander sekerheidsmaatskappye uitgevoer het, sê Kyle van Reenen, ’n woordvoerder vir Marshall Security.

Tydens die operasie het die polisie ’n silwer Hyundai i20 met vyf insittendes in Umhlanga opgemerk.

“ ’n Jaagtog het gevolg en die verdagtes het in die Somersetpark-gebied beland, waar hulle begin skiet het op die SAPD-lede wat hulle jaag.”

Kyle sê die polisie het een verdagte hier in hegtenis geneem. Die ander vier het in die voertuig weggejaag en na Mount Edgecombe-rylaan gery. Daar het die voertuig teen ’n wal af tot in ’n omheinde landgoed gery.

“Nog drie verdagtes is aangekeer, terwyl die vyfde verdagte tot in die landgoed gevlug het.”

Kyle sê beamptes van Marshall Security het die verdagte agternagesit en hom ná ’n kort soektog deur die gebied gekry waar hy in ’n bos skuil.

Hy sê die Hyundai is onlangs in Mayville gekaap. ’n Vuurwapen is ook op die toneel teruggevind.

“Die verdagtes is vermoedelik vir verskeie inbrake in die gebied verantwoordelik.”

Bron: News24