Dramatiese foto’s wys ongelukstoneel in Roodepoort waar brandweerwa omslaan

Die vroegoggendverkeer aan die Wes-Rand was vanoggend erg ontwrig toe ’n brandweerwa teen twee voertuie gebots en omgeslaan het.

ER24-nooddienste was na die toneel ontbied waar hulle ’n omgekeerde brandweerwa en twee ander voertuie op die hoek van Wilge- en Christiaan De Wet-rylaan in Constantia Kloof gevind het.

Agt mense het ligte tot matige beserings opgedoen, onder wie vier brandbestryders.

“Paramedici het by hul aankoms ’n groot brandweerwa in die middel van die pad op sy sy aangetref. ’n Kleiner voertuig was gedeeltelik onder die brandweerwa,” het ER24-woordvoerder, Russel Meiring, gesê.

Die beseerdes is op die toneel behandel en na verskeie hospitale gebring vir mediese behandeling.

Die oorsaak van die ongeluk is steeds onbekend en sal verder ondersoek word.