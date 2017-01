Draai die krane stywer toe in die Wes-Kaap!

Waterbeperkings in die Wes-Kaap is Donderdag amptelik gehef na Vlak 3b-beperkings.

Die Stad Kaapstad het vandag hierdie beperkings ingestel om verdere gebruik van water deur sy inwoners in te perk nadat die department van water en sanitasie bekend gemaak het dat die damme waaruit Kaapstad en omliggende dele grootliks sy water kry, minder as 40% vol is.



Hierdie beperkings sluit onder meer die volgende in:

1. Inwoners mag net Dinsdae en Saterdae hul tuine natmaak.

2. Daar mag slegs van ’n emmer of gieter gebruik gemaak word om die tuine nat te maak.

3. Dit moet op die aangewese dae voor 09:00 en na 18:00 plaasvind en dit mag nie langer as ’n uur duur nie.

4. Tuinslange en ander besproeingstelsels mag nie ingespan word nie.

5. Inwoners mag ook nie hul tuine natmaak binne 48 uur nadat dit gereën het nie.

6. Motors en bote mag nie met munisipale water gewas word nie.

7. Sou daar ’n boorgat op die eiendom wees, moet dit by die Stad Kaapstad as sulks geregistreer wees.



Met die aankondiging van die strenger waterbeperkings wat vanaf 1 Februarie sal geld, het burgemeester Patricia de Lille gesê die Stad Kaapstad onderneem ook om die stad se top 20 000 waterverbruikers te vervolg indien hul watergebruik nie met 20% verminder nie.

Hoe om watervermorsing en -misbruik aan te meld

1. Bel 0860 103 089 en kies opsie 2

2. Stuur ’n SMS aan 31373 (maksimum 160 karakters)

3. Stuur ’n e-pos aan water.restrictions@capetown.gov.za (slegs waar waterbeperkings oortree word)

4. Gaan aanlyn na die dienste-gerief.

Moenie ’n drup wees nie… spaar water!

Die wenke hieronder kan te alle tye, selfs wanneer die droogte nie so intens is nie, nagevolg word. Water is té kosbaar om te vermors.

1. Moenie die kraan oophou terwyl jy tande borsel nie; so kan tot 6 L water per minuut bespaar word.2. Vergeet van lang storte. Ses tot 45 L water per minuut kan so bespaar word.3. Kook net soveel water in die ketel as wat jy op ’n keer nodig het.4. Moenie jou wasmasjien of skottelgoedwasser gebruik as dit nie ’n volle lading het nie.5. Herstel druppende krane. ’n Druppende kraan kan 15 L water per dag, of sowat 5 500 L water per jaar vermors.6. Plaas ’n “waterverplasingstoestel” in jou toiletbak – selfs ’n baksteen of ’n plastiekbottel met water gevul – om water te bespaar.7. Lei jou tuin vroegoggend of laatmiddag nat om verdamping te verminder en so meer water te bespaar. (Terloops, ’n tuinslang kan tot soveel as 1,000 L water per uur gebruik.)8. Lei net jou tuin nat wanneer dit nodig is. Wenk: loop op die grasperk. As die spriete terugbons, is dit nie nodig om water te gee nie.9. Hou ’n beker water in jou koelkas. So het jy altyd koue water byderhand sonder om die kraan te laat loop tot koeler water uitkom.10. Gebruik ’n emmer pleks van ’n tuinslang wanneer jy jou voertuig was.11. Trek die besem pleks van die tuinslang nader om inritte en sypaadjies skoon te hou.12. Vang die water op wat loop terwyl jy wag dat die warm water deurkom. Gebruik hierdie water om plante of jou tuin mee nat te lei.13. Gebruik emmers of houers en vang die reënwater op wat by jou geute afloop; dié water kan ook vir jou tuin gebruik word.14. Gebruik ’n deklaag of boombas in blombeddings – dit help om onkruid af te weer en verdamping te keer.15. Hou jou oë en ore oop. Meld gebreekte waterpype en vermorsing van water by jou naaste plaaslike owerheid aan.

BRONNE: www.runningdry.org, www.irishexaminer.com, www.treehugger.com, www.edenproject.com