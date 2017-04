Donkies bestem vir seksmoetie kry nuwe tuiste

Bethlehem in die Vrystaat is vyf donkies se nuwe permanente heenkome nadat hulle van ’n wrede dood gered is.

Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings (NDBV) het die nuus vandag bekendgemaak. Die donkies is aangeneem volgens die standaard-prosedures wat dierebeskermingsverenigings volg om seker te maak hulle word in ’n veilige omgewing geplaas.

Dit was nie meer veilig op die plek in Sani op die grens tussen KwaZulu-Natal en Lesotho nie. Die NDBV was bang die donkies word daar gesteel en oor die grens geneem waar hulle nie meer gesag het nie.

Altesaam 14 ander donkies sal ook na ’n nuwe tuiste geneem word sodra die papierwerk afgehandel is.

In sekere Oosterse lande word ’n ekstrak van die weefsel onder donkies se vel gebruik as seksdoepa.



Die karkasse van altesaam 35 ontvelde donkies is in Januarie in ’n kraal op ’n hoewe in die Twin Springs-gebied, 8 km van die grens tussen KwaZulu-Natal en Lesotho, gevind.

’n Man en vrou, Morena Kimanu Dlomo en Lati Makatso, is in hegtenis geneem. Hulle sal in die Sani-landdroshof teregstaan op klagte van wreedheid teenoor diere.

Luidens ’n verklaring deur die NDBV lyk dit asof die diere wreedaardig geslag is. Daar was ’n gat agter in die skedel van die karkasse.

Dit die diere is blykbaar met ’n stomp voorwerp soos ’n voorhamer geslaan en geslag terwyl hulle nog by hul bewussyn was. Hulle het heel moontlik ’n stadige en onbeskryflik pynlike dood gesterf.

Ondersoeke word in die res van die gebied gedoen, maar dis baie moeilik omdat dit so bergagtig is.

In Julie verlede jaar is 70 uitgehongerde donkies wat al aan kartondose en bome se bas begin vreet het, van kant gemaak nadat die Highveld Horse Care Unit in Bloemfontein ’n kleinhoewe geïnspekteer het.

Die donkievelle word met sout behandel en na China uitgevoer as ejiao, wat na bewering Chinese medisyne is.

Enigiemand met inligting kan die plaasdier-beskermingseenheid by farm@nspca.co.za of 011-907-3590 kontak. Informante sal anoniem bly.