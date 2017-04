Dogter van vrou met verminkte borskas deel hartverskeurende nuus

Tasha Erasmus het hard en moedig geveg om die beste sorg moontlik vir haar ma, Reinette Henning, te kry sedert haar borskas vermink is ná ’n mislukte borsrekonstruksie.

“My ma is dood,” het Tasha Erasmus Vrydagoggend haar hartseer nuus met Huisgenoot gedeel. Donderdag het sy nog laat weet: “Óf sy kry dringend hulp óf ons sal haar moet groet.”

Hulle het haar net voor Paasfees by ’n staatshospitaal in Johannesburg gaan haal, vertel Tasha. “Ek moes haar hare skeer oor kopluise wat sy daar opgetel het,” voeg sy by.

Hier is haar ode aan haar ma

“My liefste, liefste, liefste, Mamma. Het nooit geweet dit gaan SO seer wees nie. Dit voel asof ek saam met Mamma oorlede is. Hier waar ek nou sit weet ek nie hoe ek sonder my steunpilaar vir die afgelope 31 jaar gaan cope nie.

“Mamma, dit was swaar om jou te laat gaan. EK KON NET NIE. Ek is so, so jammer vir die pyn en lyding. Mamma sou volgende week 50 geword het . . . nou gaan ons Mamma ter aarde stel.

“Daardie pragtige lyf, pragtige gesig. My beeldskone Mamma. MAMMA EK GAAN JOU MIS. Al die kere toe Mamma net wou dans. . . Mamma het my klaar gehad😃 . . . maar ai hoe wens ek ons kon vir oulaas dans.

“Dankie vir die voorbeeld van ’n kosbare mamma wat Mamma was. Mamma is onvervangbaar. Sê asseblief vir Oupa hallo. Jy’t altyd almal gehelp. . . en toe dit kom dat ons vir jou hulp vra, toe ja . . . die Here se wil het geskied.

“Mamma, jy was ’n inspirasie vir soveel mense. Rus, my Mamma. Mamma se marteling deur sogenaamde medici by die staat is verby. Dit moes baie van Mamma vat om die dokters, hospitale en verpleegters wat Mamma so gemartel het, te vergewe. Wat ’n hero. I salute you.

“Vaarwel my mamma.”



Borskanker is in Julie 2014 by Reinette, wat in eMalahleni (Witbank) woon, gediagnoseer. In dieselfde maand is dit ook by haar ma, Maryna van der Heyde (67), gediagnoseer.

En net ’n bietjie meer as ’n week voor Reinette se diagnose is haar pa, Batie van der Heyde (70), begrawe ná ’n lang stryd teen longkanker.

Weens die borskanker moes Reinette ’n dubbele mastektomie ondergaan. Vir lank het Reinette, wat nie ’n mediese fonds het nie, geld gespaar vir ’n borsrekonstruksie.

Dié is in November 2016 gedoen, maar dit was onsuksesvol. Sedert 22 November word Reinette in die een hospitaal na die ander behandel.

Begrafnisreëlings sal later gefinaliseer word.