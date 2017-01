Dogter se hartseer briewe aan geskeide pa wat hulle nie mag sien nie

My pappa sal altyd vir my veg. Hy kan tot my hare vir my vleg.

Hy sal altyd in my hartjie bly. En ek weet dat hy nooit daaruit sal gly.

Sy vrou hou al drie jaar lank sy dogters van hom af weg.

“Hulle was amper ’n jaar by my nadat die gesinsadvokaat hulle in my sorg geplaas het, maar toe laai hul ma hulle by die skool op terwyl ek besig was om plaas toe te trek. Sedertdien weier sy dat ek hulle gereeld sien,” vertel Ben.

Sy identiteit en woonplek word verswyg om die minderjarige kinders se identiteit te beskerm. Die polisie sê hulle kan nie die kinders aan hom laat terugbesorg voor al die sake van beweerde molestering wat deur sy eks aanhangig gemaak is, afgehandel is nie, selfs al kon nog geen bewyse van sy dogters af gevind word nie.

Sy eksvrou is ’n baie dinamiese sakevrou, sê hy. Sy reis gereeld die wêreld vol. Hulle was 15 jaar getroud en die skeisaak is reeds nege jaar gelede afgehandel.

Hy en sy eks het ook twee seuns en hulle woon nou by hom en sy huidige vrou op die plaas. Hy is ’n bekende sakeman op die dorp en besit onder meer ’n drankwinkel en restaurant.

“Ek weet nie hoekom ek nie goed genoeg is dat hulle tyd hier kan kom deurbring nie,” sê-vra Ben hartseer. “Hulle geniet dit op die plaas. Hulle vrek oor diere.

“Toe ek nou die dag my jongste dogter bel om te hoor wat sy in haar vakansie doen, het sy moedeloos vertel sy sit in die kamer op haar bed en teken en skryf vir my gediggies,” vertel hy.

Hier is die volledige briefie waaruit ons hierbo aangehaal het:

My pappa sal altyd vir my veg. Hy kan tot my hare vir my vleg.

Hy sal altyd in my hartjie bly. En ek weet dat hy nooit daaruit sal gly.

Ek hoop dat hy dit weet en dit nooit in sy hele lewe sal vergeet.

Pappa is my beste-este maat. Hy gee uit die boonste rakke raad.

Pappa is soos die prins met wie ek sal wil trou, want pappa is mooier as die mooiste pou.

As ek sukkel, is pappa altyd daar, al is dit net om te sê: ‘Die kos is gaar!’

Pappa ondersteun my altyd en maak die lekkerste Kersfeesmaaltyd.

Pappa is die beste wat ’n kind kon vra. Geen kind het ’n beter pa.

Pappa is my held, ek weet ek kan op pappa staatmaak soos my haakspeld.

Pappa is ’n pragtige mens en nog mooier voor die kameralens.

Pappa is ’n wonderwerk van kop tot toon en het diep in my hart kom woon.

Pappa laat ons almal vreeslik lag, pappa is so sterk met sou glo pappa was in die weermag.

Pappa is my groot superster en as liefde geld was, is Pappa al lankal ’n miljoenêr.

Hier is ’n briefie van sy ouer dogter:

“Dankie, Dad, xx vir al Dad se ondersteuning en bystand deur alles wat ek aanpak! Ek waardeer Daddy regtig baie en dankie vir al die moeite wat Dad insit al is dit net om my vir 2 minute te bel en na my ge-moan te luister of om spesiaal Pretoria toe te ry. x Dad is baie spesiaal vir my en jy, my Daddy, sal nooit replace kan word nie!

I love you, my hero, Dadda💜”