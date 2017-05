Dodetal na gru-ongeluk op M1 styg na 4, man in hegtenis

Kort na eenuur Sondagoggend het ’n eenton-vragmotor van agter in ’n afleweringsvoertuig op die M1 vasgejaag.

Een van Netcare 911 se paramedici, wat in daardie stadium op die roete was, het aangedui dat daar ’n verkeersopeenhoping op die M1 by Marlboro-rylaan net verby die Woodmead-afrit was.

Volgens Chris Botha, Netcare 911-woordvoerder, het ’n motoris op die snelweg omgedraai en reg teen die verkeer ingery.

Dit is in hierdie stadium nog nie bevestig of dit wel hierdie optrede was wat die verkeersopeenhoping veroorsaak het nie.

Een van die voertuie wat in die verkeersopeenhoping tot stilstand gedwing is, was ‘n afleweringsvoertuig. Dit is deur die voortsnellende vragmotor getref.

Twee mans was vasgekeer in die vragmotor se wrak. Reddingsbeamptes en brandweermanne van Sandton moes meganiese kake inspan om die beseerdes uit die wrak te bevry.

Dié ongeluk het tot twee sekondêre ongelukke gelei.



Fatal crash M1 Gauteng, 3 dead 4 injured, roadway closed. 2 secondary accidents with injuries @JacaNews @ewnupdates pic.twitter.com/414tT0izZW — Netcare911 (@Netcare911_sa) May 14, 2017

Nog drie ander is beseer.





#M1Crash Netcare 911's Chris Botha says the high-impact collision also left three other people injured. — Jacaranda News (@JacaNews) May 14, 2017

Botha het Sondagoggend bevestig dat die dodetal van die gru-ongeluk nou tot vier gestyg het.

Intussen word berig dat ’n man in hegtenis geneem is in verband met die ongeluk. Hy word angekla van kaping, strafbare manslag en nalatige bestuur.