Dit voel of ek uit my vel gaan bars, sê Bloemfonteiner met seldsame siekte

Kobus Nel van Bloemfontein wou al sy eie lewe neem weens sy seldsame siekte.

’n Eenvoudige taak soos om ’n suigstokkie te eet of water te drink is vir dié 45-jarige man van Martindale byna onmoontlik.

“Ek kan nie my tong uitsteek of my lippe aflek nie,” sê hy.

Martin ly aan verspreide sistematiese sklerose. Die toestand is ’n outo-immuunsiekte wat die vel en organe soos die hart, longe en niere aantas. Die siekte is in 2014 by hom gediagnoseer.

Dit veroorsaak dat Martin se liggaam te veel kollageen vervaardig (die hoofproteïen wat in ’n mens se vel voorkom).

“My hele vel is styf, en dit voel letterlik soms of ek uit my vel gaan bars.

“Soms trek my oë op skrefies en dan kan ek amper niks sien nie.” Martin se toestand het so vererger dat hy nie meer kan werk nie. Hy maak nou staat op ’n gestremdheidstoelae van die staat.

“Ek was 23 jaar lank ’n vragmotorbestuurder in murg en been, maar ek moes noodgedwonge my werk opgee.”

Vir Martin is daar nie ’n kuur vir sy seldsame siekte nie, maar wel medikasie beskikbaar wat die vel versag en inflammasie verminder. Martin gebruik egter net algemene pynmedikasie en antidepressante.

Lyers aan sistematiese sklerose is ook vir verskeie kankersiektes vatbaar. Rugmurgkanker is by hom gediagnoseer.

“Ek moet baie versigtig wees,” sê hy.

“As ek ’n harde stamp op my rugwerwels kry, kan ek verlam raak,” sê hy. Weens die kanker is die meeste van sy rugwerwels baie broos en ’n stamp op die werwels kan dit beskadig en daartoe lei dat hy verlam raak.

Hy was tot onlangs op kankermedikasie, maar het dit laat vaar omdat dit hom siek gemaak het.

“Dit het my baie swak en naar laat voel. Ek het net besluit dit is nie hoe ek my lewe wil leef nie.”

Martin was verlede jaar vier keer in die hospitaal opgeneem weens sy toestand. “Daar was dae dat ek net in my bed gelê en by die venster uitgekyk het. Ek was lus vir niks.

“Ek het net eendag besluit met God aan my sy, kan ek enigiets oorwin.”

Martin het besluit hy gaan sy liggaam vir navorsingsdoeleindes skenk as hy doodgaan.

“Ek wil mense graag help en ’n webtuiste skep vir mense wat ook aan sulke seldsame siektes ly,” sê hy.