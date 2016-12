Dit lyk nie goed nie! Voorspelling vir brandstofpryse sal jou nekhare laat rys

2017 gaan ’n moeilike jaar vir motoriste wees!

Die Automobiel Assosiasie (AA) verwag ’n reeks brandstofprysstygings in die nuwe jaar.

Die AA het Donderdag gesê data – wat nog nie geoudit is nie – wat deur die Sentrale Energiefonds uitgereik is, het stewige prystygings vir alle soorte brandstof aangedui.

Petrol sal na verwagting met 51 sent per liter styg, diesel met sowat 40 sent en paraffien met 43 sent.

Maak maar seker jy gaan die nuwe jaar stapfiks in;-)

Bron: News24