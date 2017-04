Dis wat in hof uitgekom het oor besoek aan De Zalze-moordhuis

Vandag in die Kaapse hooggeregshof het die bylmoordsaak voortgeduur waarin Henri van Breda onder meer daarvan aangekla word dat hy sy ouers en broer doodgemaak het.

Adv. Pieter Botha, vir Henri, het ’n dokument voorgelees met notas van die ondersoek ter plaatse wat Dinsdag op die luukse gholflandgoed De Zalze buite Stellenbosch gedoen is.

Hierin is onder meer gesê dit sal by die vliegveld se hek vir iemand moontlik wees om oor die heining van die landgoed te klim, dat ’n rivier deur die landgoed vloei, dat die elektrise heining oor die rivier (nie deur nie) strek en dat veiligheidskameras by hierdie punte aangebring is.

Henri was soos vorige dae in ’n grysblou pak geklee. Hy het stil en sonder emosie voor hom gekyk terwyl die verrigtings aan die gang was. Anders as Maandag, toe die saak begin het, was sy oom André du Toit nie in die hof nie.

Henri word daarvan aangekla dat hy sy ouers, Martin (54) en Teresa (55), asook sy ouboet, Rudi (22), in die vroeë oggendure van 27 Januarie 2015 met ’n byl doodgekap het. Sy suster, Marli (18), het ernstige kopbeserings in die aanval opgedoen.

Pieter het ook na aanleiding van die notas uitgewys waar bloedspatsels gevind is op die grensmuur van Goskestraat 13.

Dis oorkant die venster van die slaapkamer waar Martin en Rudi gevind is. Hy het ook uitgewys dat die eetkamervensters op die grondvloer aan dieselfde kant van die huis oop was en dat iemand daardeur sou kon klim aangesien dit nie diefwering gehad het nie.

Merke in die huis is uitgewys, asook waar Marli en Teresa gelê het toe sers. Adrian Kleynhans op die toneel kom en ook die afstande tussen die kombuistoonbank, waar sigaretstompies gevind is, tot by die lys noodnommers op die vrieskas.

Die posisies van die waardevolle items in die huis ten tyde van die aanval is ook aangedui. Dit het ’n handsak, skootrekenaar en televisie ingesluit.

Die muur wat deur die byl getref is, asook waar Adrian die byl gekry het, is in die notas vervat.

Die saak gaan Dinsdag voort.

Adrian sal dan deur die verdediging kruisondervra word.