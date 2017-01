Dis wat gaste te doen staan nadat gewilde ATKV-oord ontruim weens brand

’n Verwoestende reeks veldbrande in die omgewing van Worcester en Rawsonville in die Wes-Kaap het brandbestryders en nooddienste op hete kole gehad.

Die gewilde ATKV Goudini-Spa is Woensdag ontruim nadat die “vlammemuur” te na aan die oord beweeg het.

“Altesaam 965 mense is ontruim,” het Ranaldo van Rooy, bemarkingsbestuur van die ATKV Goudini-Spa, Donderdag aan Huisgenoot bevestig.

Die ontruiming het van omstreeks tienuur die oggend tot vieruur die middag geduur. Nooddienspersoneel, brandbestryders en helikopters het almal gedurende die proses hand bygesit.

“Drie rondawels (naby die grensdraad) is beskadig,” sê Ranaldo.

“Die mense wat ontruim is, was meesal kalm, maar daar was vanselfsprekend ook ’n paar wat paniekerig was.” Mense in die kontrei het ingespring en gehelp om seker te maak almal is ongedeerd.

“’n Paar mense is vir rookinaseming behandel,” sê Ranaldo.



Photos showing the damage of the massive wild fire in the region today. The little round huts belongs to a resort. 😭 pic.twitter.com/UvKT1vX2mh — GerhardusDelport (@GertDel) January 11, 2017

’n Groepie nooddienspersoneel en brandbestryders is nog op die toneel om seker te maak alles is in orde. Die situasie kon wel baie erger gewees het as wat dit was.

Reinard du Plessis, bemarkingshoof van die ATKV-Sakegroep, vertel: “Ons is baie dankbaar. Ons het bitter min skade gely en niemand is beseer nie.”

Die ATKV sê op sy Facebook-blad wat gaste nou te doen staan.