Dis nieamptelik daggadag – maar lees hier voor jy ’n dampie maak

Ingeval jy nie geweet het nie: Vandag is internasionale “nieamptelike” amptelike daggadag.

20 April, of 4/20, staan as “daggadag” bekend, want die datum stem met die numeriese kode vir dagga ooreen, berig CNN. Dit idee is dat daggageesdriftiges vanmiddag om twintig oor vier ’n dampie maak om die geleentheid te vier.

Wil jy die geleentheid met ’n zol vier?

Dit is wat jy moet weet oor waar Suid-Afrika met die wettiging van dagga staan:

Die Wes-Kaapse hooggeregshof het onlangs uitspraak gelewer dat die reg tot privaatheid wat in artikel 14 (a) van die Grondwet vasgelê is vir die gebruik, besit en kweek van dagga in ’n mens se huis voorsiening maak. Met ander woorde, hulle het uitspraak gelewer ten gunste daarvan om dit vir Suid-Afrikaners wettig te maak om dagga in die privaatheid van hul huis te besit, kweek of gebruik.

Maar daar is ’n vangplek – die uitspraak moet nog deur die konstitusionele hof bevestig word. Dus is dagga op die oomblik steeds onwettig.

Maar wettig ofte nie, mense wêreldwyd spreek hul waardering in die sosiale media uit.





